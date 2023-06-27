2023建築園冶獎 台南市共榮獲12座大獎殊榮

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2023建築園冶獎台南市公部門共有12案榮獲獎項，獲獎單位除了行政院農委會水保局台南分局「左鎮區光榮社區時光廊道園區環境改善二期工程」和「官田區大崎社區創藝基地周邊環境改善工程」2案外，台南市政府推薦參選之工程總計有10案獲獎，分別是「公共建築景觀類」1案、「舊建築景觀營造類」2案和「校園建築景觀類」4案，以及「社區文化景觀營造類」3案。
台南市長黃偉哲表示肯定市府團隊和感謝得獎單位的共同努力，市府團隊將持續在既有厚實市政基礎上，持續推動建設，展現台南市是一座富含歷史文化與智慧科技綠能的永續宜居城市。
主辦單位社團法人高雄市建築經營協會於112年6月16、17、20日為期3天帶領評審團進行公共、校園建築景觀、舊建築及社區景觀營造類現地評審，市府「公共建築景觀類」得獎作品是觀光旅遊局「虎埤泛月~台南虎頭埤全齡式地景遊憩場域再造」；「舊建築景觀營造類」得獎作品分別是中西區區公所「中西區圖書館遷至市定古蹟原台南州會空間改造工程」及文化局「新化中正路西側街屋立面景觀改善工程」。
「校園建築景觀類」得獎作品分別是有由教育局所推薦之台南市中西區永福國民小學「教育與古蹟的相遇」重建工程、台南市關廟區新光國民小學「老舊校舍整建計畫工程」、台南市歸仁區歸仁國民小學「校舍拆除重建工程」，以及台南市北門區北門國民小學「魚背上的食農基地」。「社區文化景觀營造類」得獎作品分別是新市區社內社區發展協會「歇腳站」，以及都發局「台南築角創意營造計畫」環境改造工程之後壁區崁頂社區發展協會「相聚崁頂」及新營區姑爺社區發展協會「埕聚」。