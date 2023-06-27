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藍正龍不婚傷透大S！舊愛再婚送祝福　奪金鐘要女兒孝順周幼婷

▲藍正龍（右）和大S交往4年，以情侶之姿拍攝《求婚事務所》，一度被看好修成正果。（圖／資料照）
▲藍正龍（右）和大S交往4年，以情侶之姿拍攝《求婚事務所》，一度被看好修成正果。（圖／資料照）

記者江芷稜/綜合報導

銀色夫妻檔藍正龍、周幼婷驚爆離婚，9年婚告吹震撼演藝圈，兩人情史豐富，藍正龍也是圈內發電機，緋聞對象包括林韋君、姚采穎、江祖平等人，而他的歷任前女友就屬大S最知名，當年大S拍攝《流星花園》時對他一見鍾情，主動倒追藍正龍，雙方交往4年多，最後因他年紀尚輕不想結婚，大S主動斬斷這段情。去年大S再婚嫁給具俊曄，藍正龍大方送祝福給舊愛。

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▲藍正龍（左）和大S因為《流星花園》結緣，她主動倒追男方。（圖／翻攝自網路）
▲藍正龍（左）和大S因為《流星花園》結緣，她主動倒追男方。（圖／翻攝自網路）
大S敢愛敢恨，當年藍正龍客串《流星花園》2集，她沒有看上言承旭、周渝民，反而偏愛名氣不大的藍正龍，準備芭樂和豬排便當示愛，最後倒追成功，小S爆料「大龍戀」交往期間，大S放下前輩身段，對藍正龍百依百順，語氣相當溫柔，徐家人也對他相當客氣，徐媽還親自去幫準女婿買蔥油餅。

▲藍正龍（左）和周幼婷（右）2003年上大S節目宣傳電視劇《赴宴》，罕見3人同框，他答應若拿金鐘獎要感謝大S。（圖／翻攝自YouTube）
▲藍正龍（左）和周幼婷（右）2003年上大S節目宣傳電視劇《赴宴》，罕見3人同框，他答應若拿金鐘獎要感謝大S。（圖／翻攝自YouTube）
藍正龍與大S公開放閃，在電視劇《求婚事務所》飾演一對有緣無份的情侶，逼出觀眾眼淚，正當外界以為他們能修成正果時，卻因年僅26歲的藍正龍尚無結婚念頭，大S選擇單方面分手，毅然決然揮別這段情，大陸網路論壇還瘋傳一封藍正龍寫的分手信，指自己高攀不上大S，遺憾「你要的我給不起」，不過大S、藍正龍都否認有這封信，澄清只是假消息。

▲周幼婷（左）和藍正龍於2014年結婚，今（27）日卻爆出離婚消息，還騎著YouBike到新北市永和區辦離婚手續。（圖／翻攝自藍正龍微博）
▲周幼婷（左）和藍正龍於2014年結婚，今（27）日卻爆出離婚消息，還騎著YouBike到新北市永和區辦離婚手續。（圖／翻攝自藍正龍微博）
藍正龍分手大S後，為揮別情傷陸續和不少女星交往，最後情定周幼婷，2014年結婚後生下一對兒女，老婆為他淡出螢光幕，專心照顧家庭，讓藍正龍專心實現當導演的夢想，一度染上嚴重的產後憂鬱症。藍正龍2015年以《妹妹》獲得金鐘獎最佳男主角時，他在台上深情向老婆致謝，並向女兒喊話：「媽媽真的很愛妳，很辛苦，長大不要爸爸沒關係，一定要很孝順媽媽。」暖心言論感動影迷。

▲藍正龍2015年以《妹妹》獲得金鐘獎，感謝老婆周幼婷照顧家庭，還要女兒記得孝順媽媽。（圖／翻攝自中視YouTube）
▲藍正龍2015年以《妹妹》獲得金鐘獎，感謝老婆周幼婷照顧家庭，還要女兒記得孝順媽媽。（圖／翻攝自中視YouTube）
不過疫情期間，藍正龍身兼製作人、導演的電影《成功補習班》，開拍時遇到嚴峻考驗，資金無法到位，他為此感到無奈，一度想要抵押房子借錢，心情相當焦躁，忙碌到每天只睡幾小時，身形暴瘦臉頰凹陷，最近露臉讓外界都嚇了一跳，與周幼婷的婚姻問題，也在疫情解封後面臨新的抉擇。

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