傳郭台銘想「併購」民眾黨 柯文哲驚呼：一聽大家就嚇到！
國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，鴻海集團創辦人郭台銘後續動向引發關注，郭台銘與立法院前院長王金平端午會晤細節指出，郭台銘對「郭柯配」有信心，甚至認為有機會「併購」民眾黨。對此，民眾黨主席、總統參選人柯文哲今（27）日先是驚呼「天啊！」並強調政治跟商場不同，柯文哲也指出，郭台銘現在應該先把自己的想法說清楚，解決先前承諾支持侯友宜的問題。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日下午出席「8號樂元 AI元年」遊戲活動發布會，媒體問如何看郭台銘跟王金平見面，並自稱有辦法說服達成「郭柯配」？柯文哲表示，以前就跟郭台銘講過，國民黨的比賽辦法都不知道就去參加比賽，當時話又講太滿說如果初選沒過，就要支持侯友宜，「這種話有圖有真相，都被人家錄下來，現在怎麼辦？」
柯文哲強調，他主張正直誠信，行就行、不行就不行，如果今天講一大堆，但以前講過這些話，現在要怎麼轉彎？這是大問題。媒體追問，「郭柯配」有可能嗎？柯文哲僅說，郭台銘要先解釋現在要做的事情，「你以前就話講太滿了，你現在怎麼辦？」
而傳出郭台銘認為有機會可以「併購」民眾黨？柯文哲回說，政治上跟商場還是不太一樣，政治固然有它世俗的一面，還有它理想的一面，「所以這種政黨的合作，你用併購來形容，天啊！一聽大家就嚇到了。」
當被問及，是否認為郭台銘用「併購」用詞不恰當？柯文哲表示，「不是啦，不是用詞不恰當。」因為在商場上的確有併購，有各種手段，可是政治上還是有理想，「在商場上錢是唯一的考量沒錯，可是政治上不是啊。」