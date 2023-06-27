歐巴馬籲印度保護穆斯林 印財政部長回嗆：美國曾轟炸穆斯林國家
印度總理莫迪（Narendra Modi）結束了出訪美國的行程，與拜登總統（Joe Biden）相見歡，兩人簽署了一系列國防和貿易協議，加強美印關係。不過莫迪在美國並非一面倒受到歡迎，前總統歐巴馬（Barack Obama）就呼籲莫迪應該保護印度的穆斯林群眾，否則印度很可能在某個時間點分裂。歐巴馬這番話在印度政壇引發迴響，印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）直呼對歐巴馬的談話「感到震驚」，並反批美國轟炸穆斯林國家的紀錄累累，諷刺美國沒資格高談闊論如何保護穆斯林。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，歐巴馬在接受《CNN》訪問時評論莫迪的美國行，主持人描述莫迪是「非民主自由人士」，歐巴馬則在被問到美國該如何與「非民主自由的領導人」打交道時回覆，拜登可以提醒莫迪保護印度的穆斯林群眾，否則印度教群眾與穆斯林之間的衝突，可能會讓印度在某個時間點分裂。
歐巴馬這席話激怒了許多印度官員，財政部長西塔拉曼直言自己感到震驚，認為歐巴馬在擔任美國總統的時候，美國轟炸了敘利亞、葉門等穆斯林民眾佔多數的國家，現在談論保護穆斯林很虛偽，「為什麼有人會聽這些人的指控？」
印度國防部長辛格（Rajnath Sing）也回擊表示，印度從未因宗教信仰而歧視特定族群，反倒是歐巴馬應該「考慮一下自己攻擊了多少穆斯林國家」。
莫迪政府長期被外界指控在保護少數群體免受暴力和歧視方面做得不夠，莫迪政府通過的一項公民身份法，允許來自巴基斯坦、孟加拉和阿富汗的「非穆斯林」非法移民成為印度公民，被聯合國人權辦公室認為對穆斯林移民存在歧視。不過莫迪在美國接受訪問時，堅稱印度政府沒有對少數族裔存有任何歧視，「無論種姓、信仰、宗教、性別如何」，絕對沒有差別待遇，莫迪強調「民主在我們的血管裡流淌」，沒有任何歧視的空間。