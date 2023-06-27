吳克群自揭心神緊張！解壓快樂心法曝光 抓緊生活小確幸
吳克群即將在7月3日推出新歌〈時光機〉，他分享該曲的創作靈感緣由，因身邊許多朋友有失眠、焦慮的狀況，甚至得靠藥物改善才能入睡，而自己也曾汲汲營營追著目標跑，經常感到心神緊張；但自去年參與《披荊斬棘的哥哥》真人秀節目錄影後，收獲許多前輩們的生活智慧，才發現人生和音樂原來都可以很放鬆。此外，吳克群也分享了解壓方式與快樂心法。
記者吳雨婕/綜合報導
吳克群分享，因為〈時光機〉歌曲的節奏輕快洗腦且魔性，日前在音樂節和巡迴演出的舞台上，自己和台下觀眾只要一聽到前奏響起，就會情不自禁地隨著音樂蹦跳起來，歌曲也被網友們稱為「最適合做高抬腿和跳操的健身歌曲」，更有歌迷在聽過現場版後，紛紛表示要把這首歌放進自己的健身運動歌單裡。
吳克群還分享了聽歌解壓的小祕訣：「只要聽了〈時光機〉舒壓的旋律，身體會自然產生多巴胺，就能立刻得到放鬆和快樂，因此如果你想丟掉煩惱、開啟快樂、享受當下，就請播放〈時光機〉，這份放鬆快樂也是歌曲本身想要傳遞給人們最直接的感受。」
吳克群也提到自己的快樂心法，就是要回想在生活中一天遇上的三件樂事：「比如晨間在路上溜達看見街頭表演、玩遊戲一整個下午兌換到了吹泡泡的照相機、從電影院出來剛好趕上落日黃昏。」這些點滴造就了自己的「一日三樂」，也呼籲每個人都應牢牢抓緊生活中的小確幸，就會發現快樂其實可以很容易獲得。