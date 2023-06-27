「黑人」陳建州遭控性騷！柯文哲：怎麼好幾年的事突然一夕爆發
「黑澀會美眉」隊長大牙（周宜霈）今（27）日指控昔日老闆陳建州在2012年提出親密行為邀約，甚至說陳建州老婆范瑋琪不喜歡這件事，大膽發言在演藝圈投下震撼彈。對此，民眾黨主席柯文哲今日受訪坦言相當不解，「怎麼會好幾年的事情突然一夕之間爆發？」但他也呼籲，就兩個原則，盡量避免發生、一旦發生就要處理。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日下午出席「8號樂元 AI元年」活動發布會，會後媒體聯訪，針對藝人「大牙」指控陳建州性騷擾一事，他受訪時直呼納悶，「怎麼會好幾年的事情突然在一夕之間爆發？這個我要回去研究一下，這是什麼Me Too現象？」
柯文哲直言，這不是好多年的事情，怎麼問題會突然爆發，到底是怎麼回事？但他也坦言，就兩個原則，第一、盡量避免發生，第二、一旦發生要處理、要有SOP。
※【NOWnews 今日新聞
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