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金曲34／7成網友支持青峰拿歌王！熊仔緊追在後　熱狗、鶴都挺他

▲曾獲金曲歌王的吳青峰，被7成網友看好再度拿獎。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲曾獲金曲歌王的吳青峰，被7成網友看好再度拿獎。（圖／Hit Fm聯播網提供）

記者江芷稜/綜合報導

金曲獎頒獎典禮即將登場，競爭激烈的歌王之戰究竟由誰出線，令人相當好奇，由《NOWnews今日新聞》舉辦的金曲民調顯示，將近68%的網友看好以《馬拉美的星期二》入圍的吳青峰，能夠再度榮耀加身，他今年入圍金曲7項大獎，問鼎歌王呼聲極高；饒舌高手熊仔獲得13%歌迷支持，其它依序是HUSH有6.6%粉絲投票、MC HotDog熱狗5.7%、趙雷4.4%、鶴2.2%。

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▲第34屆金曲獎最佳男歌手競爭激烈，入圍的熊仔、青峰、熱狗、鶴、HUSH、趙雷都是能寫能唱的創作歌手。（圖／資料照）
▲第34屆金曲獎最佳男歌手競爭激烈，入圍的熊仔、青峰、熱狗、鶴、HUSH、趙雷都是能寫能唱的創作歌手。（圖／資料照）
以樂團蘇打綠出道的青峰，單飛後展現詞曲創作才華，獲得金曲獎青睞，2021年以專輯《太空人》獲得歌王肯定，今年以全創作專輯再度角逐該獎項，評審團主席陳建騏讚許他做的音樂風格鮮明，有藝術品的高度，是難得的佳作，同獎項入圍者熱狗得知要與吳青峰競爭，笑稱自己沒有勝算，民調顯示將近7成的網友看好吳青峰能再度再獲金曲榮耀。

▲吳青峰推出《馬拉美的星期二》黑膠。（圖／環球音樂提供）
▲吳青峰推出《馬拉美的星期二》黑膠。（圖／環球音樂提供）
饒舌高手熊仔在專輯《PRO》裡以最擅長的黑色幽默，透過音樂向大眾拋出疑問，希望能讓樂迷反思，當生活磨去了熱愛後，如何繼續走在夢想的路上，他在歌曲〈能火〉裡寫著「我不是那種一直在那講的，我都直接走上台拿獎的」，犀利的歌詞與對創作的自信，深深吸引粉絲們，就連入圍者熱狗、鶴都希望熊仔獲獎，將近13%歌迷認為熊仔可以獲得歌王肯定。

▲熊仔入圍金曲獎3大獎項獲肯定。（圖／索尼）
▲熊仔入圍金曲獎3大獎項獲肯定。（圖／索尼）
已經連續得到2屆最佳作曲人的HUSH，首次入圍歌王備受期待，有6.6%網友支持他拿歌王，過去出席金曲紅毯時，HUSH的服裝穿搭總是帶來許多驚喜，曾放話要拿「紅毯第一美」，這次走紅毯的穿著格外令人期待。

▲HUSH入圍本屆金曲獎最佳華語男歌手、最佳華語專輯、年度專輯大獎的肯定。（圖／相信音樂提供）
▲HUSH入圍本屆金曲獎最佳華語男歌手、最佳華語專輯、年度專輯大獎的肯定。（圖／相信音樂提供）
這幾年遊走嘻哈類音樂綜藝節目的饒舌教父熱狗MC HotDog，出道20週年推出新作，疫情期間靈感爆發，新歌極盡嘲諷意味，大唱〈他們根本不是Rapper〉，一舉入圍最佳男歌手、最佳作詞人獎，有5.7%歌迷投票給他，希望他能奪下歌王。熱狗謙稱其他入圍者都很強，希望熊仔可以拿下金曲歌王，「最佳作詞頒給我，歌王給熊仔，我們一人拿一個，是很完美的結果」。

▲MC Hotdog熱狗入圍第34屆金曲獎「最佳華語男歌手」。（圖／本色音樂提供）
▲MC Hotdog熱狗入圍第34屆金曲獎「最佳華語男歌手」。（圖／本色音樂提供）
而大陸民謠歌手趙雷，雖然無法來台出席活動，不過，原來是流浪歌手的他，這幾年知名度大增，入圍金曲獎對他來說是個肯定，有4.4%網友支持他成為金曲歌王。而新人鶴知名度較低，僅2.2%認為他有機會問鼎歌王，不過他坦言更想拿最佳新人獎，畢竟這個獎每個歌手一生只有一次機會。

▲鶴The Crane曾是樂團樂手，並擔任幕後製作人製作許多知名歌曲。（圖／新樂園音樂提供）
▲鶴The Crane曾是樂團樂手，並擔任幕後製作人製作許多知名歌曲。（圖／新樂園音樂提供）
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