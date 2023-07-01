金曲34／7成網友支持青峰拿歌王！熊仔緊追在後　熱狗、鶴都挺他

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饒舌高手熊仔在專輯《PRO》裡以最擅長的黑色幽默，透過音樂向大眾拋出疑問，希望能讓樂迷反思，當生活磨去了熱愛後，如何繼續走在夢想的路上，他在歌曲〈能火〉裡寫著「我不是那種一直在那講的，我都直接走上台拿獎的」，犀利的歌詞與對創作的自信，深深吸引粉絲們，就連入圍者熱狗、鶴都希望熊仔獲獎，將近13%歌迷認為熊仔可以獲得歌王肯定。
已經連續得到2屆最佳作曲人的HUSH，首次入圍歌王備受期待，有6.6%網友支持他拿歌王，過去出席金曲紅毯時，HUSH的服裝穿搭總是帶來許多驚喜，曾放話要拿「紅毯第一美」，這次走紅毯的穿著格外令人期待。
這幾年遊走嘻哈類音樂綜藝節目的饒舌教父熱狗MC HotDog，出道20週年推出新作，疫情期間靈感爆發，新歌極盡嘲諷意味，大唱〈他們根本不是Rapper〉，一舉入圍最佳男歌手、最佳作詞人獎，有5.7%歌迷投票給他，希望他能奪下歌王。熱狗謙稱其他入圍者都很強，希望熊仔可以拿下金曲歌王，「最佳作詞頒給我，歌王給熊仔，我們一人拿一個，是很完美的結果」。
而大陸民謠歌手趙雷，雖然無法來台出席活動，不過，原來是流浪歌手的他，這幾年知名度大增，入圍金曲獎對他來說是個肯定，有4.4%網友支持他成為金曲歌王。而新人鶴知名度較低，僅2.2%認為他有機會問鼎歌王，不過他坦言更想拿最佳新人獎，畢竟這個獎每個歌手一生只有一次機會。
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