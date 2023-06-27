聯合國：塔利班回歸後阿富汗炸彈攻擊仍嚴重

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許多遇害者是死於簡易的爆炸裝置，包括在清真寺、教育中心和市場等公共場所發生的自殺炸彈攻擊；此外少數族裔哈扎拉族（Hazara）社群也成為主要受害者。
雖然在2021年8月美國及北大西洋公約組織（NATO）等外軍撤離、塔利班擊敗西方支持的原阿富汗民選政府重新掌權後，阿富汗境內的武裝交戰已大幅減少，但安全挑戰依舊，尤其是來自極端組織伊斯蘭國（IS）的挑戰。
聯合國駐阿富汗援助團指出，「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIL-KP，IS位於阿富汗和巴基斯坦境內分支）應為大部分的攻擊負責，並指出儘管暴力事件件數降低，攻擊的致命性卻在升級。
報告指出「聯合國駐阿富汗援助團的數字不僅凸顯這些攻擊持續對平民造成傷害，也顯示自2021年8月15日以來，自殺攻擊的致命性增加，即數量較少的攻擊造成更多平民傷亡」。
塔利班政府表示已專注於維護國家安全，並在近幾個月對IS的巢穴展開數起突擊。
根據聯合國駐阿富汗援助團統計，1701人傷亡是因IS宣稱策劃的炸彈攻擊造成。
塔利班政府的外交部回應聯合國時指出，他們重新掌權前，阿富汗在多年的戰爭期間面臨安全挑戰，但在阿富汗伊斯蘭大公國（Islamic Emirate，塔利班政權名稱）接手後，情況已有所改善。
塔利班政府外交部說：「阿富汗伊斯蘭大公國的安全部隊有義務確保公民安全，並有責任及時採取行動，剷除恐怖分子的溫床。」（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1120627