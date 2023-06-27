就業真難！中國畢業生收offer後「增重10公斤」　公司竟拒絕聘用

瓦格納兵變如「黑天鵝」可能重演！德智庫：暴露蒲亭體制弱點

▲德國智庫認為，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）面臨兵變的情況可能重演。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國智庫認為，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）面臨兵變的情況可能重演。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）24日發動兵變，不過組織首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在白俄羅斯斡旋下指揮進逼莫斯科的部隊折返，並以無意推翻蒲亭政權，而是抗議俄國防部領導層為由表達其行動的正當性。然而，此舉也讓分析人士認為這顯示了蒲亭政權的脆弱性，並用「黑天鵝」形容這次沒人料到卻可能引發連鎖反應的事件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在這場兵變落幕以及普里格津宣稱瓦格納集團被要求在7月1日前停止運作後，首度在電視談話中提到了感謝「避免流血衝突」的瓦格納士兵和指揮官，同時直指叛徒想讓俄羅斯「血流成河」，誓言要將叛亂組織「繩之以法」。

《BBC》報導指出，蒲亭盼藉此次簡短講話來重振自己的威權，並推翻目前大眾認為他對瓦格納叛變反應軟弱的看法，因此他在這段談話中，語氣十分憤怒，還被國際媒體形容為「惱怒的5分鐘」。

然而資深俄國專家、「德國外交政策協會」（DGAP）東歐、俄羅斯、中亞部門負責人麥斯特（Stefan Meister）則認為，此次兵變確實暴露了俄羅斯在蒲亭體制下的弱點，由他領導的俄羅斯顯然沒有外界以為的那麼穩定，普里格津（Yevgeny Prigozhin）也在發動兵變後確實延長了自己的政治壽命。

麥斯特以「黑天鵝」形容整起兵變的快速轉折，事件發生不僅沒人料到又可能引發連鎖反應。他認為，整個兵變的過程外人難以參透、俄羅斯甚至白俄的反應存在不少疑點，例如明知有叛變但克宮反應卻這麼慢，竟完全沒有派出軍隊阻止他直搗莫斯科，「似乎國家突然間沒有領導人」。

他認為，這起兵變事件反映了俄羅斯政府目前這種垂直體系，決策完全取決於蒲亭，「只要蒲亭不採取行動，整個政府就停擺」；另外白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的介入調停與結果也「像在做戲」令人生疑，到底達成什麼交易，外人無從得知。

表面上看來兵變順利落幕，但麥斯特仍強調，普里格津是否真的屈服還很難說，這對蒲亭政權的穩定帶來一定風險。尤其蒲亭一直是在俄羅斯高層中少數支持普里格津的人，此次行動恐使蒲亭聲望受巨大損失，而普里格津在失去俄方高層支持後，若與克宮裂痕愈發加大，那麼可能會再度發動類似於這次兵變的行為，「俄烏戰爭開始推翻了俄羅斯這種體系，但它可能需要幾個月或幾年時間才會有所展現。」

快訊／兵變後首度打破沉默！普里格津：瓦格納7/1起將不復存在

為何瓦格納閃電撤軍？外媒：普里格津家人受威脅、曾致電蒲亭遭拒

瓦格納兵變後蒲亭首度亮相！重申繼續進行侵烏行動　又稱充滿信心

「蒲亭大廚」普里格津恐失寵！瓦格納兵變影響甚鉅　最遠波及非洲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀