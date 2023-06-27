瓦格納兵變如「黑天鵝」可能重演！德智庫：暴露蒲亭體制弱點

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《BBC》報導指出，蒲亭盼藉此次簡短講話來重振自己的威權，並推翻目前大眾認為他對瓦格納叛變反應軟弱的看法，因此他在這段談話中，語氣十分憤怒，還被國際媒體形容為「惱怒的5分鐘」。
然而資深俄國專家、「德國外交政策協會」（DGAP）東歐、俄羅斯、中亞部門負責人麥斯特（Stefan Meister）則認為，此次兵變確實暴露了俄羅斯在蒲亭體制下的弱點，由他領導的俄羅斯顯然沒有外界以為的那麼穩定，普里格津（Yevgeny Prigozhin）也在發動兵變後確實延長了自己的政治壽命。
麥斯特以「黑天鵝」形容整起兵變的快速轉折，事件發生不僅沒人料到又可能引發連鎖反應。他認為，整個兵變的過程外人難以參透、俄羅斯甚至白俄的反應存在不少疑點，例如明知有叛變但克宮反應卻這麼慢，竟完全沒有派出軍隊阻止他直搗莫斯科，「似乎國家突然間沒有領導人」。
他認為，這起兵變事件反映了俄羅斯政府目前這種垂直體系，決策完全取決於蒲亭，「只要蒲亭不採取行動，整個政府就停擺」；另外白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的介入調停與結果也「像在做戲」令人生疑，到底達成什麼交易，外人無從得知。
表面上看來兵變順利落幕，但麥斯特仍強調，普里格津是否真的屈服還很難說，這對蒲亭政權的穩定帶來一定風險。尤其蒲亭一直是在俄羅斯高層中少數支持普里格津的人，此次行動恐使蒲亭聲望受巨大損失，而普里格津在失去俄方高層支持後，若與克宮裂痕愈發加大，那麼可能會再度發動類似於這次兵變的行為，「俄烏戰爭開始推翻了俄羅斯這種體系，但它可能需要幾個月或幾年時間才會有所展現。」