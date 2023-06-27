中職／中職版「心靈投手」！味全龍新洋投錡龍也當過高中教練
中職味全龍隊先發洋投錡龍（Mitch Lambson）過去在獨立聯盟有很長一段時間，而他在2021年曾宣布不再從事棒球運動，他選擇到亞歷桑納的一所高中擔任投手教練，就在他進行餵球後，學生鼓勵他重回球場，所以他決定再度圓夢，如今，他的故事就像是知名電影《心靈投手》（The Rookie）一樣，重回球場，讓他又開心，又感激。
記者吳政紘/台北報導
錡龍在2011年選秀會中，被太空人隊挑中，之後最高層級到過3A，但他從未上過大聯盟，而他待過墨西哥冬季聯盟、也打過多明尼加聯賽，海外討生活經驗也不陌生。
2010年他效力的溫尼伯鯡魚（前中職兄弟打者Eric Wood（艾鋭克）也曾效力過）要回加拿大，他沒有前往，經過介紹後，他選擇到一所高中社區球隊擔任投手教練，他經過總教練同意後，選擇回到球場上繼續投球，整體情節跟電影《心靈投手》很像。
錡龍說：「我知道這部電影，丹尼斯奎德演的，這樣的感覺有點像。」(電影主角，35歲的Jim Morris也是左投，不過錡龍目前32歲，比他年輕）
而提到他跟大西洋聯盟的連結，他還記得台灣球員陽岱鋼、林子偉，其中他對林子偉十分有印象，也認為他是很好的球員。
如今過了3年，錡龍還在找尋夢想，他有機會在味全龍剩餘的賽事中登板，他說：「我覺得現在這個時間來到這裡恰到好處，因為我在大西洋聯盟也有持續出賽，我還可以保持好狀態。」