NBA史蒂芬柯瑞來了！168公分曾不被看好 柯神：我喜歡證明大家錯
史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）傳奇紀錄片電影《史蒂芬柯瑞：不容小覷》（Underrated）預告公開，帶領球迷一窺柯瑞的勵志故事，從16歲身高只有168公分，不被外界看好，沒有一所NCAA籃球名校願意提供機會，到如今成為NBA史上最偉大射手「柯神」。
記者黃雅琪/綜合報導
現年35歲的史蒂芬柯瑞，帶領金州勇士隊拿下4屆NBA冠軍，個人奪得2次NBA年度最有價值球員，並入選9次NBA全明星賽。今年5月，柯瑞更成為NBA史上，首位4000顆3分球進球紀錄的球員，也是NBA史上多項紀錄保持人。
柯瑞當年因為身形瘦弱矮小，不被教練和球探們看好，然而這個「咖哩小子」並沒有放棄夢想，反倒發現自己「與眾不同」之處，憑藉著不斷的勤奮苦練、遵守嚴謹的紀律，以強大的實力和信念證明自己，在大學時期便成為「得分王」，並刷新3分球紀錄。進入NBA後更是年年繳出出色的成績單，回擊質疑的聲音。
史蒂芬柯瑞曾說過：「我知道每個人都想看我們失敗，但我就喜歡證明大家錯了！」而當他面臨挫折、情緒低落時，柯瑞的母親鼓勵他：「沒有任何一個人能寫下你人生的故事，除了你自己。」這些「被低估」的情緒，總是能督促柯瑞繼續前進，輝煌紀錄背後精采的人生奮鬥故事，都將在傳記電影中真實呈現。《史蒂芬柯瑞：不容小覷》7月21日於Apple TV+獨家上線。