時隔4年！日本7/21重納韓國回貿易夥伴白名單　冰釋前嫌共抗北韓

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這是解決兩國間經濟糾紛的關鍵一步，隨著日本解除對韓國的貿易限制，兩國長達4年的出口管制矛盾終於告一段落。
《路透社》報導指出，韓國產業通商資源部對此表示歡迎，認為這是兩國在出口管制方面完全恢復互信，期盼未來可在雙邊或多邊出口管理問題上與日本密切合作。
日韓出口矛盾始於2018年，當時韓國最高法院判決日本企業必須向二戰時期的韓籍徵用工提出補償，引發日本政府和企業不滿，日韓關係也隨之惡化。安倍政府於2019年7月限制對韓出口三種半導體核心材料，到了2019年8月，日本宣布把韓國降為「B組」，使得韓國不再擁有簡化出口管制程序的貿易優惠待遇。之後，韓國文在寅政府向世界貿易組織（WTO）提出申訴，並且實施對等的報復措施，把日本從韓國的貿易白名單中給除去。
在北韓多次發射飛彈，以及中國加強國防活動的背景下，日本與韓國重新修復了關係。韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄今年3月和5月進行互訪，為解決出口管制矛盾製造了轉機。日本在3月時就先撤銷了半導體材料的出口限制。韓國方面則是在3月時取消針對日本的WTO訴訟，並自23日起將日本恢復貿易優待對象國。《韓聯社》報導表示，隨著日韓恢復「穿梭外交」，兩國在原料、零部件、設備等各領域經濟交流也日趨活躍。