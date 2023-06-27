繼光香香雞x哥吉拉重量餐！怪獸造型碗全球首發 麥當勞買一送一
繼光香香雞歡慶50周年打造「炸雞界的怪獸」！6月29日聯名「怪獸之王－哥吉拉Godzilla」，打造全球首發、台灣獨賣的「哥吉拉造型碗」；還推出霸氣「哥吉拉重量餐」搭配限量聯名貼紙，話題性十足。而麥當勞宣布明（28）日回歸肯瓊醬，並祭出最新麥當勞歡樂送5款「買一送ㄧ」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
繼去年聯名「貓貓蟲咖波」後，繼光香香雞今年迎接50周年，直接挑戰要當「炸雞界的怪獸」，6月29日起聯名「怪獸之王－哥吉拉Godzilla」，打造全球首發、台灣獨賣的「哥吉拉造型碗」高珍藏版瓷器！業者透露，造型碗尺寸可是有 18 x 14.5 x 8 cm、哥吉拉上蓋尺寸則是 20 x 17 x 11 cm，直接裝入繼光香香雞，一秒霸氣開吃。
還推出氣勢十足的「哥吉拉重量餐」，裝滿香香炸雞(L)＋阿根廷魷魚＋墨魚甜不辣(海苔)＋田字薯餅(3片)，搭配限量聯名貼紙（數量有限送完為止），話題性十足，每份套餐399元；另外加價購799更可預購全球限量版哥吉拉造型碗，6月29日至7月27日（或售完為止）。提醒大家，每一重量餐限預購一個造型碗；全台門市6月29日起開放哥吉拉造型碗預購，9月即可到店取件，限量5000個。
繼光香香雞還把台中中山旗艦店打造成哥吉拉主題門市，不同年代的哥吉拉與基多拉等各式知名怪獸們，登入整面弧形玻璃窗，效果驚人！還有比人高的怪獸立牌、Q版哥吉拉露營等場景，直接變身怪獸樂園。
而台灣麥當勞則宣布6月28日至7月18日，韓國直送、滋味濃郁的「肯瓊醬」與甜中帶辣的「甜辣醬」限期回歸！加上經典不敗的「甜辣醬」，還有「蜂蜜芥末醬」及「泰式香辣醬」，一次湊齊麥克鷄塊5大夢幻沾醬，凡於活動期間內購買麥克鷄塊套餐或單點，都可以任選沾醬口味。
使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「6NUG」，可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「買一送一」優惠（五擇一），6月28日起至7月18日或送完為止。提醒大家，薯餅買一送一優惠供應時間自凌晨04:45至早上10:15；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；Uber Eats、Foodpanda均不適用。