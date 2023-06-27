總統大選明年1月登場　台股下半年盤堅或高檔箱整

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再縱觀與台灣貿易關係緊密的主要經濟體，如美國、歐洲、日本及中國等，依據IMF的預估，經濟成長率將在2023第二季到第三季落底，但在高物價、高利率的環境下，復甦的力道將偏弱。以美國而言，零售銷售成長率大幅下滑近零成長，失業率也自歷史低點3.4%彈升至3.7%，上升趨勢幾已成型。中國方面，自解封以來，雖市場高度期待經濟回升，但內需消費低迷，主要受房地產積弱不振拖累，導致經濟成長不如預期，以上都是不利台灣出口的負向因素。
企業獲利則在市場高度期待下半年傳統旺季效應下，多數預估傾向樂觀。然就上述總體經濟情勢下，旺季效應能帶動多少成長，尚需觀察。以截至6月9日為止的市場預估，S&P500成分股整體稅後淨利要到2023年第四季才會回到正成長。
台股整體上市櫃公司2023年獲利受前5月累計營收大幅衰退11.35%下，也難以擺脫衰退的結果。但由於指數自低點以上漲超過4000點，企業獲利未能同步下，台股評價明顯偏高，本益比來到18.8倍，股價淨值比也上升至2.06倍，皆為歷史區間的高位，因此限制了台股上檔空間。
不過，總統大選將於2024年1月舉行，依據過去7次民選總統的經驗，除非發生重大系統性風險，否則選前大跌不易。一般市場多將其視為政策作多的聯想。相對提供下檔支撐力量，形成上有壓、下具支撐的箱型或盤堅的走勢。
2023年下半年傳統產業展望，主軸聚焦在受惠內需暢旺的相關產業，如航空、觀光與汽車。另外，受惠疫後全球邊境解封，低迷已久的商用客機迎來一波強勁的需求，航太相關零件供應商訂單能見度大幅增加。另外，餐飲業自2022年解封後立即復甦，銷售額高達8,653億元，年對年成長18.9%，高於2019年8116億元，創下歷史新高。
針對2023年下半年電子產業展望，兆豐投顧指出，儘管消費性景氣復甦牛步，但AI需求隨Chat GPT爆紅而爆發，成為電子產業下一波景氣上升循環的關鍵動能，半導體由於生成式AI所帶來的算力成長需求已超出摩爾定律，先進製程及先進封裝的領先地位為AI晶片高市佔的關鍵，而推論、訓練AI晶片的需求推動ASIC及高速傳輸介面IC需求與規格提升，相關廠商未來成長動能無虞。