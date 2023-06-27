新台幣失守31元！市場估央行可能出手　專家：貶至這價位差不多了

總統大選明年1月登場　台股下半年盤堅或高檔箱整

▲投顧業者指出，1月總統大選在即，可望提供下檔有效支撐，預期台股在2023年下半年將呈現盤堅或高檔箱整的走勢。（圖／NOWnews資料照片）
▲投顧業者指出，1月總統大選在即，可望提供下檔有效支撐，預期台股在2023年下半年將呈現盤堅或高檔箱整的走勢。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2023年上半年雖然充斥經濟衰退疑慮，但台股依然表現不俗，加權指數突破萬七關卡，收復超過三分之二去年的跌幅。有投顧業者指出，這種利空中上漲的走勢，得要看到實質經濟及產業復甦的數據，下半年才能延續上半年的漲勢。由於股價漲升太快，基本面明顯落後，導致股價評價偏高。不過，由於2024年1月總統大選在即，可望提供下檔有效支撐，因此，預期台股在2023年下半年將呈現盤堅或高檔箱整的走勢。

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展望2023年下半年，兆豐投顧表示，台股面臨最大的變數來自於外在國際經濟及金融環境的不確定性，因為台灣內需消費仍延續2022年下半年解封以來熱絡的景況不變，形成外冷內熱的經濟情勢。由於台灣經濟成長非常依賴對外貿易，受國際品牌大廠持續去庫存的影響，外銷訂單疲弱不振，截至2023年4月已是連續第8個月負成長，而且是雙位數的負成長，依經濟部日前的預估，5月仍將為負數，若欲見轉正成長，恐怕得等到第三季末或第四季初。

再縱觀與台灣貿易關係緊密的主要經濟體，如美國、歐洲、日本及中國等，依據IMF的預估，經濟成長率將在2023第二季到第三季落底，但在高物價、高利率的環境下，復甦的力道將偏弱。以美國而言，零售銷售成長率大幅下滑近零成長，失業率也自歷史低點3.4%彈升至3.7%，上升趨勢幾已成型。中國方面，自解封以來，雖市場高度期待經濟回升，但內需消費低迷，主要受房地產積弱不振拖累，導致經濟成長不如預期，以上都是不利台灣出口的負向因素。

企業獲利則在市場高度期待下半年傳統旺季效應下，多數預估傾向樂觀。然就上述總體經濟情勢下，旺季效應能帶動多少成長，尚需觀察。以截至6月9日為止的市場預估，S&P500成分股整體稅後淨利要到2023年第四季才會回到正成長。

台股整體上市櫃公司2023年獲利受前5月累計營收大幅衰退11.35%下，也難以擺脫衰退的結果。但由於指數自低點以上漲超過4000點，企業獲利未能同步下，台股評價明顯偏高，本益比來到18.8倍，股價淨值比也上升至2.06倍，皆為歷史區間的高位，因此限制了台股上檔空間。

不過，總統大選將於2024年1月舉行，依據過去7次民選總統的經驗，除非發生重大系統性風險，否則選前大跌不易。一般市場多將其視為政策作多的聯想。相對提供下檔支撐力量，形成上有壓、下具支撐的箱型或盤堅的走勢。

2023年下半年傳統產業展望，主軸聚焦在受惠內需暢旺的相關產業，如航空、觀光與汽車。另外，受惠疫後全球邊境解封，低迷已久的商用客機迎來一波強勁的需求，航太相關零件供應商訂單能見度大幅增加。另外，餐飲業自2022年解封後立即復甦，銷售額高達8,653億元，年對年成長18.9%，高於2019年8116億元，創下歷史新高。

針對2023年下半年電子產業展望，兆豐投顧指出，儘管消費性景氣復甦牛步，但AI需求隨Chat GPT爆紅而爆發，成為電子產業下一波景氣上升循環的關鍵動能，半導體由於生成式AI所帶來的算力成長需求已超出摩爾定律，先進製程及先進封裝的領先地位為AI晶片高市佔的關鍵，而推論、訓練AI晶片的需求推動ASIC及高速傳輸介面IC需求與規格提升，相關廠商未來成長動能無虞。

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