美電動卡車商Lordstown控訴詐欺 鴻海：惡意攻擊將保留法律權益
鴻海轉投資的美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors，今（27）日指控鴻海詐欺背棄履行承諾。為此，鴻海做出聲明表示， Lordstown試圖誤導大眾，且不願依約履行，鴻海這段時間反而持正面態度與其進行建設性協商，希望解決財務困境，鴻海指Lordstown的指控是惡意攻擊的言論，公司將保留法律權益，暫緩後續的善意協商。
記者許家禎／台北報導
2021年10月，Lordstown與鴻海宣布，達成原則性框架協議，展開電動車合作項目，確立打造北美電動車生產基地。2022年11月，雙方正式完成代工生產製造協議以及合資開發協議簽署，但今（2023）年5月有外媒報導，Lordstown聲稱與鴻海之間的投資協議面臨危機，而Lordstown可能破產。
如今Lordstown發布新聞稿，指出已經向美國德拉瓦州破產法庭提請對鴻海及部分關聯企業的訴訟，控告鴻海詐欺，認為鴻海背棄履行對Lordstown的商務和財務承諾，對公司和未來前景造成實質上的損失。
為此，鴻海聲明，針對Lordstown Motors Corp.（LMC）不斷試圖誤導大眾，並且不願依約履行雙方的投資協議條款一事。鴻海這段時間一直持正面態度與之進行建設性協商，希望能協助解決因營運所造成的財務困境。
鴻海原希望繼續進行相關討論，盼達成各方利益關係人皆能滿意的解決方案，而不是採取毫無根據的法律行動，但截至目前雙方尚未達成共識。對於LMC今日宣布提告行為，以及對外聲明中，關於鴻海的是不實評論，是惡意攻擊的言論，公司將保留法律權益，鴻海也將暫緩後續的善意協商行動。