摺疊機大戰！　三星、OPPO、Motorola三機型優缺點、價格一次看

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Motorola經典代名詞，在19年前推出摺疊式掀蓋功能手機掀起全球熱潮，將近20年後再投入摺疊市場。這次兩款手機分別為razr 40 ultra與razr 40，產品都有各自定位，razr 40 ultra主攻高階旗艦市場，razr 40則用不用2萬元來打市占率。
以最具話題性的razr 40 ultra來看，很大的賣點在3.6吋外螢幕，擁有直立手機最大外螢幕，可以在不展開的狀況下，用外螢幕回覆訊息、看地圖、行動支付等，搭配上旗艦款高通Snapdragon 8+ Gen 1晶片，採用水滴型態轉軸，減少摺痕的出現。從螢幕、處理器、容量等來看，售價壓在3萬以下，非常具備價格競爭力，但產品的整合力，使用介面上能否第一時間上手也需要考慮進去。
✔️motorola razr 40 ultra重點規格
- 高通八核心Snapdragon 8+ Gen1
- 6.9吋 (內螢幕) / 3.6吋 (外螢幕)
- 1200萬畫素＋1300萬畫素超廣角鏡頭
- 3200萬畫素前鏡頭
- 3800mAh電量
- 12GB + 512GB，售價2萬9990元
OPPO 觀察摺疊機有三大痛點，包含摺痕深、續航差以及封面螢幕小，為了強化Find N2 Flip的競爭力，當時Find N2 Flip就配置了3.26吋外螢幕，但目前已經被razr 40 ultra超車，但外螢幕有「寵物互動桌布」，有5隻寵物可以在外螢幕互動，頗具療癒感。至於無痕，和同為水滴型態轉軸的razr 40 ultra一樣，中間摺痕其實都不明顯，電量部分則是持續稱王，4300mAh為目前最大電量的直立摺疊機，且5000萬畫素的主鏡頭也頗具賣點。
✔️OPPO Find N2 Flip重點規格
- 聯發科Dimensity 9000+處理器
- MariSilicon X 自研影像 NPU 晶片
- 6.8吋 (內螢幕) / 3.26吋 (外螢幕)
- 5000萬畫素主鏡頭＋800萬畫素廣角鏡頭
- 3200萬畫素前鏡頭
- 4300mAh電量
- 8GB + 256GB，原始售價3萬1990元
三星Galaxy Z Flip 4開賣至今超過10個月，功能上被其他品牌超車其實也不會太過意外，但韓劇同款機的地位還是很難被洗掉，從《社內相親》再到《黑話律師》，多部韓劇都可以看到三星摺疊機，三星透過韓劇成功洗腦，觸角甚至深入對3C冷漠的族群。現階段來看雖然外螢幕或是規格的性價比輸了一些，但7月就會有新款摺疊登場，預料會重新訂立新標竿。
✔️三星Galaxy Flip4 規格
- 高通八核心Snapdragon 8+ Gen1
- 6.7吋 (內螢幕) / 1.9吋 (外螢幕)
- 1200萬畫素主鏡頭+1200萬畫素123度超廣角
- 1000萬畫素前鏡頭
- 3700mAh電量
- 8GB +128GB 原始售價3萬888元
- 8GB+256GB原始售價3萬2888元