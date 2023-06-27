林襄御用女神攝影師親談「防狼祕訣」！更衣室針孔偷拍最難抓

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莉奈感慨地說，在攝影界非常容易碰到性騷擾，「但性騷擾是情節比較輕的，再嚴重的就是性侵了。」她分享，曾聽到有攝影師在引導模特兒的言語比較入骨，像是「再XX一點」、「衣服胸口再拉下來一點！」莉奈直言：「如果模特兒感受不好，確實是性騷擾的一種了。」
邀約拍攝最好找伴！針孔攝影機最難防
由於現今網路發達，為女孩們增添許多工作管道，卻也讓來路不明的攝影師越來越多。至於要如何預防色狼攝影師？莉奈建議，最好是攜帶夥伴，比較容易預防，而在過程中除了要做好重要部位的防護措施以外，她還強調「更衣室針孔偷拍，才是攝影界最難預防的。」提醒大家換衣服一定要先注意環境四周，是否有可疑的地方，另外也盡可能找熟悉的攝影師夥伴合作。
沒遇過凹尺度吃豆腐！莉奈自認很幸運
談到如何保護旗下3位女神林襄、雅涵和霖霖。莉奈表示，因為自己是女生又剛好是媽媽的身分，所以廠商都會特別注意尺度拿捏，她也笑著分享，有熟識的廠商很想問「可不可以穿清涼一點！」但又覺得很難開口，會顯得自己粗鄙、沒質感，結果最後就不問了。
莉奈笑說，因為本身就是寫真攝影師的關係，再加上旗下3位藝人身材都很火辣，沒想到工作不但沒遇到被大量凹尺度、吃豆腐的狀況，反而還被廠商們保護，而且至今遇到的合作夥伴都很正派，這讓莉奈覺得相當幸運。
對工作嚴格把關！經紀人保護女神這樣做
不過，身為女神級的經紀人，莉奈仍強調工作內容的「事前溝通」非常重要，因此都會針對腳本、衣著、尺度風格進行嚴格的把關與溝通，「說清楚比較不容易造成工作中，所謂凹尺度的狀況發生。」難免也會遇到一些離譜案例，例如被問可不可以穿「性感露乳溝的啦啦隊服裝」或是「情趣兔女郎服裝」等等，而這些工作邀約通通都會被莉奈婉拒，「因為跟我們經紀公司期待的藝人定位不同，所以還是會拿捏與過濾。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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