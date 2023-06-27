就業真難！中國畢業生收offer後「增重10公斤」　公司竟拒絕聘用

財政吃緊佛也難逃？樂山大佛驚傳台幣75億賣出　管委會：符合規定

▲世界遺產樂山大佛傳出被賣。（圖／翻攝自封面新聞）
▲世界遺產樂山大佛傳出被賣。（圖／翻攝自封面新聞）

國際中心徐筱晴／綜合報導

位於中國四川省的樂山大佛是著名世界遺產和迄今世界高度最高的石製佛像，但近來卻傳出，樂山大佛「被賣了」！近日中國流傳「樓市下跌，佛祖被賣了」的消息，指出樂山大佛景區30年經營權整體轉讓，以17億元人民幣價格成交。後續樂山大佛風景名勝區管理委員會證實，的確存在該筆交易，且早已於幾年前發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中媒報導，近日以來，一則「樓市下跌，佛祖被賣了」的消息被刊登在網路上，消息稱蘇四川把樂山大佛給賣了，並配上「樂山大佛景區觀光遊覽車和攤點30年經營權整體轉讓」的競標圖片。其中顯示掛牌日期為2021年10月26日，競價結束時間為2021年11月29日下午5時，當時喊價一度高達17億995萬400元人民幣（約台幣73億4287萬4130元），保證金則為1億5000萬元人民幣（約台幣6億4421萬4200元），最終由樂山大佛實業有限公司獲拍。

樂山大佛風景名勝區管理委員會後續出面證實，該交易確實存在，但同時也澄清「交易並非近期，而是幾年前。」相關單位表示，這是按照相關管理條例，是正常的工作。相關人員指出，當初該筆交易全在規範之內進行，「根據相關管理條例，該經營權就應該公開出讓。」

但據《樂山大佛世界文化和自然遺產保護條例》，因為樂山大佛名列世界遺產，受到當局保護不可出售或變相轉賣，但若在許可範圍之內從事經營活動，應以樂山大佛保護管理機構審核同意，依法辦理相關手續。

《樂山大佛世界文化和自然遺產保護條例》指出，樂山大佛保護管理機構，有權規劃、依照資源環境承載能力，針對經營活動實行總量和區域控制。同時，當局組織有關行政管理部門，也應對受到法條保護範圍之商品和經營活動、服務與價格加強審核和監督管理，保障旅遊民眾的合法權益。

消息傳出後，隨即引發討論，有網友表示「佛祖也買賣？」、「各地城市建設搞得如火如荼，不像差錢的樣子喃」、還有網友說「佛祖做夢都沒想到，會有被賣掉的一天」。

樂山一名學生接受《自由亞洲電台》訪問時指出，官方賣佛祖不符合中國人的文化信仰，「沒把它當佛祖，如果當它是佛祖怎麼會把它變賣，賣了現在可以換錢。因為財政撥款沒那麼多了，現在各地政府都在叫窮，在沒錢就要宣布破產了。」

樂山大佛位於四川省峨眉山，1996年12月被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，是中國最大的一尊摩崖石刻造像，建立至今有1200多年的歷史。

強降雨致山洪！中國四川汶川縣2處土石流　已釀3人失聯、4人遇難

就業真難！中國畢業生收offer後「增重10公斤」　公司竟拒絕聘用

就是要去日本玩！5月淡季外國旅客達189萬人　30萬台灣客瘋訪日

就業太難！中國青年失業狂飆　畢業生「半死不活」照充斥社群

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀