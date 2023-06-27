財政吃緊佛也難逃？樂山大佛驚傳台幣75億賣出　管委會：符合規定

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樂山大佛風景名勝區管理委員會後續出面證實，該交易確實存在，但同時也澄清「交易並非近期，而是幾年前。」相關單位表示，這是按照相關管理條例，是正常的工作。相關人員指出，當初該筆交易全在規範之內進行，「根據相關管理條例，該經營權就應該公開出讓。」
但據《樂山大佛世界文化和自然遺產保護條例》，因為樂山大佛名列世界遺產，受到當局保護不可出售或變相轉賣，但若在許可範圍之內從事經營活動，應以樂山大佛保護管理機構審核同意，依法辦理相關手續。
《樂山大佛世界文化和自然遺產保護條例》指出，樂山大佛保護管理機構，有權規劃、依照資源環境承載能力，針對經營活動實行總量和區域控制。同時，當局組織有關行政管理部門，也應對受到法條保護範圍之商品和經營活動、服務與價格加強審核和監督管理，保障旅遊民眾的合法權益。
消息傳出後，隨即引發討論，有網友表示「佛祖也買賣？」、「各地城市建設搞得如火如荼，不像差錢的樣子喃」、還有網友說「佛祖做夢都沒想到，會有被賣掉的一天」。
樂山一名學生接受《自由亞洲電台》訪問時指出，官方賣佛祖不符合中國人的文化信仰，「沒把它當佛祖，如果當它是佛祖怎麼會把它變賣，賣了現在可以換錢。因為財政撥款沒那麼多了，現在各地政府都在叫窮，在沒錢就要宣布破產了。」
樂山大佛位於四川省峨眉山，1996年12月被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，是中國最大的一尊摩崖石刻造像，建立至今有1200多年的歷史。