星媒：瓦格納兵變顯示俄政府脆弱　北京擔憂恐成真

我是廣告 請繼續往下閱讀
「海峽時報」（The Straits Times）報導分析，這場短暫兵變餘波蕩漾，衝擊俄國國內及國際局勢。
中國是俄羅斯最重要的盟友，分析指出，中國領導層現在必定在思考該對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）提供的支持，包括是否冒著美中關係進一步惡化的風險，向俄羅斯提供武器。
分析認為，對中國而言，這起事件顯出俄羅斯政府的脆弱，也代表北京最擔憂的事恐將成真－俄國在俄烏戰爭中戰敗而顏面盡失。
基於同樣理由，這場兵變很可能讓西方國家更堅定持續支持烏克蘭。
分析指出，西方國家明白，要俄羅斯軍隊在俄烏戰爭中戰敗，有兩種方式：強力將俄國軍隊趕出烏克蘭領土，或是執意發動這場戰爭的莫斯科政權垮台。
前者看似不切實際，後者原本看起來也不太可能發生，但現在情況不同。很明顯地，當今俄羅斯政權飽受俄軍在俄烏戰爭缺乏進展的衝擊，俄軍在烏克蘭的表現也勢必衝擊蒲亭地位。
因此，對烏克蘭來說，這場兵變發生的時機再好不過，儘管仍需持續對抗俄軍，但烏方認為時間是站在烏克蘭這邊而非俄羅斯的說法，看起來更加可信。
另一方面，聯合早報社論分析，俄羅斯在俄烏戰爭一年多來損兵折將，蒲亭更加依賴瓦格納集團，他可能必須在瓦格納與掌控正規部隊兵權的將領之間尋求最佳平衡，卻沒做好而撕破臉，導致自己進退兩難。
社論認為，若蒲亭還能掌控局面，更應看清俄軍在烏克蘭前線節節失利，對他及俄國造成嚴重損害，應盡快找理由結束對烏戰爭，聚焦處理國內各方矛盾。（編輯：周永捷）1120627