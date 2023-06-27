英國修法　散布深偽情色影像以刑事罪論處

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根據英國政府提出的修正案，未來只要有「未經當事人同意」此一事實，法院即可直接處以散布者最高6個月徒刑；具惡意者，則如現行法規，最多處以2年徒刑。此原則也適用深偽影像圖片。
司法部表示，對「線上安全法案」（Online Safety Bill）提出的修正案將讓未經當事人同意散布親密影像圖片的人士更容易受司法制裁。此外，修正案提供法律依據，把出於滿足性需求目的而散布相關影像圖片的人士列入性犯罪者清冊。
司法部指出，使用深偽技術製作的情色或親密影像圖片近年日益猖獗，例如某個模擬將女性脫光至全裸的網站在2021年1至8月的點擊數即高達3800萬次。
此外，根據研究，在18至34歲這個年齡層的英國民眾中，每7名女性就有1名、每9名男性就有1名曾遭恐嚇其親密影像圖片將遭散布；在2015年4月至2021年12月期間，警方接獲超過2萬8000起報案，內容為民眾的私密性圖像遭公開。
恐嚇散布相關影像圖片在英國已於2021年刑事化。根據現行法規，在未經當事人同意下，注視或拍攝女性哺乳也構成最高可處以2年徒刑的刑事罪，但前提是行為者具羞辱、滿足性需求或造成當事人驚恐、痛苦的意圖。「線上安全法案」修正案將排除此一前提限制，向散布相關影像圖片的人士究責。
不過，要有效打擊這類現象，法規修嚴恐怕還不夠。
律師雀爾文卡（Honza Červenka）接受英國廣播公司（BBC）採訪時提醒，散播、分享未經當事人同意或深偽情色親密影像圖片的網站未必容易被發現和追蹤，部分網站可能設在相關法規較寬鬆的國家，鑽法律漏洞。
此外，在影像圖片號稱已遭永久下架後，被害人可能事隔數月或數年，會突然發現相關影像圖片仍在網路流傳。
英國公益組織「全國防止兒童虐待協會」（NSPCC）兒童線上安全政策資深官員高文德（Rani Govender）則說，大型科技公司必須對在其平台上流傳的內容負起更多責任，政府應即刻採取行動解決現行法規漏洞。（編輯：周永捷）1120627