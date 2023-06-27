主動讓位給兒！泰坦號富商遺孀自責：19歲兒欲帶魔術方塊打破紀錄
探索鐵達尼號（Titanic）沉船地點的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在本月18日於北大西洋下潛後與水面失聯，觀光潛水器後來被尋獲殘骸，當時在裡面的5人研判因深海內爆全數罹難。其中一對巴基斯坦富商父子的家屬日前首度受訪，母親克莉絲丁（Christine Dawood）接受專訪時透露，兒子帶著魔術方塊有意挑戰金氏世界紀錄，而他正是因為母親的「讓位」才隨著父親下潛入深海的。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《BBC》、《CNN》報導，克莉絲丁首度打破沉默接受媒體訪問，她提到自己19歲兒子蘇里曼（Suleman Dawood）非常喜歡魔術方塊（Rubik's cube），更練就了12秒內破解的技術，這次兒子潛入深海也帶著魔術方塊並申請了金氏世紀紀錄，打算在3700米深海創造歷史，而丈夫達伍德（Shahzada Dawood）也帶了相機準備紀錄這一刻，未料兩人卻雙雙殞命。
克莉絲丁表示，原本是她想和丈夫一起下水，不過因為新冠疫情這趟深海觀光行程被迫取消，直到重啟行程後，兒子不斷爭取一起出發，她才將自己的位置讓出「因為他真的很想去」。
報導提到，18日父親節當天上午，達伍德父子倆要登上「泰坦號」前，克莉絲丁和17歲女兒阿麗娜（Alina）還在母船「極地王子號」（Polar Prince）上與兩人相擁書笑，一家人都相當興奮，「我真的很為他們高興，因為他們想這樣做很久了」。
然而當「泰坦號」失聯超過96小時後，克莉絲丁也失去了希望，並告訴其他家人「做好心理準備」，女兒則等到發現殘骸後才徹底絕望，兩人決定在24日為父子倆舉行葬禮，並為所有罹難者祈禱，更向媒體表示自己將繼承丈夫遺志，努力學習設計魔術方塊紀念深愛的兒子與兄長。