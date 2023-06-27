北影導演獎名單出爐！柯震東痛失60萬元 遭虧榮獲「人氣遺珠獎」
2023第25屆台北電影節，今（27）日晚間舉行國際新導演競賽頒獎典禮，評審團主席陳湘琪率領4位國際評審，在激烈評選會議後，將最佳影片及60萬元獎金頒給突尼西亞電影《無花果樹下》，評審團特別獎則由葉門作品《腹荷》奪得，而台灣影評人協會推薦獎為日片《呼叫愛美子》、觀眾票選獎由《默殺》高票當選。而呼聲最高的《黑的教育》導演柯震東，則無緣獲獎痛失60萬元，遭虧榮獲「人氣遺珠獎」。
記者黃雅琪/台北報導
台北電影節雙競賽之一的國際新導演競賽頒獎典禮盛大舉行，由台北電影節主席易智言頒發入選證書給12部作品，包括：《黑的教育》導演柯震東、《默殺》導演柯汶利、《以父子之名》製片亞莉珊卓拉．克斯蒂娜（Aleksandra KOSTINA）、《姊妹夏日絮語》導演卡蒂雅．岡薩雷斯．蘇尼加（Kattia G. ZÚÑIGA）、《腹荷》導演阿姆魯．賈馬爾（Amr GAMAL）及配樂陳明章、《禁羈綺想》導演安．歐倫（Ann OREN）、《思念是一種塗鴉》導演葛雷姆．弗伊（Graham FOY）與製片戴娃．札尼埃里烏納斯（Daiva ŽALNIERIUNAS）、《虎紋少女》導演余修善（Amanda Nell EU）跟製片傅慧齡（FOO Fei Ling）、《呼叫愛美子》導演森井勇佑都出席典禮，活動也特別邀請人氣男星胡宇威擔任主持人，展現流利英文及主持功力。
今年國新評審團由主席陳湘琪領軍，韓國電影監製吳姃琓、香港導演趙良駿、導演樓一安、柏林影展選片統籌馬克．培安森（Mark PERANSON），最終選出「最佳影片」由《無花果樹下》獲得，評審團認為這部作品運用大量特寫鏡頭，將角色人生呈現於前，透過每張臉孔讓觀眾看見人性的真實，宛如一場安靜革命。「評審團特別獎」則頒給葉門電影《腹荷》，電影以平實的方式處理沉重的題材，簡單安靜卻能直擊內心。導演阿姆魯．賈馬爾遠道而來，感謝評審肯定，也分享在北影放映時，接收到許多台灣影迷反饋，是一趟收穫滿滿的旅程。
由影評人楊元鈴、王振愷、陳泊安共同選出「台灣影評人協會推薦獎」則頒給《呼叫愛美子》，他們讚賞導演森井勇佑成熟的節奏掌控，以一位兒童視角展開，過程悠遊在喜劇和悲劇之間，內容漸漸往深著墨，成功經營起角色共感。「觀眾票選獎」由《默殺》奪得，柯汶利開心領獎，期待電影上映也能獲得好票房，另一部台灣代表《黑的教育》雖未獲獎，但現場有許多柯震東粉絲力挺，堪稱今晚的人氣王。