侯友宜選辦舉發餵藥案發假訊息 戴瑋姍：為民發聲、有所本無所懼
新北市私幼餵藥案事件延燒多時，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室日前向警方告發副總統賴清德及其競總發言人戴瑋姍散布假訊息。新北市議員戴瑋姍今（27）日再臉書貼文反擊，強調侯市府不斷顛倒是非，不僅對她司法提告，還買假帳號攻擊她的臉書帳號，現在還找人下架她的地圖；重申自己本於議員職責監督，強調自己「有所本、無所懼」。
記者吳嘉億／新北報導
戴瑋姍文章中先怒嗆，為了讓餵藥案消聲匿跡，侯市府不斷顛倒是非，不僅對她司法提告，還買假帳號攻擊她的臉書，現在還找人下架服務處的Google地圖，強調種種對她的攻擊，並不會改變侯友宜在餵藥案行政怠惰的事實。
文章中提到，侯友宜在真相不明前，只想趕快定調餵藥案是烏龍事件，才能趕快去選舉；指出頭髮檢測結果還未出來、行政調查報告拿不出來、連鎖幼兒園集團至今未全面稽查，批評侯友宜還沒把事做好，就急著定調，到底是有多心虛？
文章中接著說，孩子陳述被餵藥是事實、孩子有戒斷症狀是事實及侯友宜怠慢處置更是事實，指出在家長心碎著急的時候，侯友宜不思解決問題，不做好市長的角色，還在忙著帶風向拯救老三民調。
戴瑋姍文章最後再重申自己絕對沒有造謠，強調她的監督跟質疑皆是有所本，使用的藥檢報告從未經過竄改，並參考各方醫界的看法，幫忙受害的孩子們要真相；強調自己本於議員職責監督，面對惱羞成怒的侯友宜，對她鋪天蓋地的打壓，重申自己「有所本、無所懼」，對於鼓起勇氣提出指控的家長，會陪他們一起找出真相。