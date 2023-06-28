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盧卡申柯證實　俄國傭兵首腦普里格津抵白俄

▲白俄羅斯總統魯卡申柯證實，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（圖）今天飛抵白俄。（圖／美聯社／達志影像）
▲白俄羅斯總統魯卡申柯證實，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（圖）今天飛抵白俄。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科27日綜合外電報導）白俄羅斯總統魯卡申柯證實，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津今天飛抵白俄。瓦格納傭兵週末發動兵變後打退堂鼓，依據魯卡申柯斡旋達成的協議，普里格津會流亡白俄。

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根據白俄羅斯國營媒體報導，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）表示：「就我了解，普里格津（Yevgeny Prigozhin）已經搭機飛來。是的，不錯，他今天就會到白俄羅斯。」

法新社報導，目前還不清楚普里格津是否已抵達白俄羅斯，或是還在途中。但路透社和美聯社等媒體都報導，他應該已經飛抵白俄。

稍早已有報導傳出，一架跟普里格津有關的商務機今天從俄國飛往白俄羅斯。全球知名航班追蹤應用程式Flightradar24顯示，這架巴西航空工業萊格賽600（Embraer Legacy 600）商務噴射機於格林威治時間2時32分（台北時間上午10時32分）出現在俄國羅斯托夫州（Rostov），4時20分左右在白俄首都明斯克（Minsk）附近開始下降。

這架飛機識別碼符合美國認為跟Autolex Transport公司有關的一架噴射機。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）認定該公司跟普里格津相關。

普里格津兵變是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）23年多前掌權以來，對其威信構成的最大打擊。蒲亭昨晚對全國演說時表示，「武裝兵變」的領導人背叛了俄羅斯和俄國人民，多虧有軍方、執法單位和特勤人員出面抵擋。

普里格津指控蒲亭手下的軍事高官叛國又腐敗，他發起「正義遊行」目的是跟軍事高層算舊帳。這次事件除提高俄羅斯動盪的可能性，也重挫蒲亭作為領袖沒人膽敢挑戰的名聲。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120627

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