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炎亞綸消失6天！被發現「收看唐綺陽7月運勢直播」　留言區騷動

▲炎亞綸神隱6天，現蹤唐綺陽7月運勢直播。（圖／記者朱永強攝）
▲炎亞綸神隱6天，現蹤唐綺陽7月運勢直播。（圖／記者朱永強攝）

記者楊穎軒／綜合報導

炎亞綸（本名吳庚霖）被21歲前男友、男網紅爆料性醜聞，因為炎的行為涉犯兒童及少年性剝削防制條例，案件由士林地檢署偵辦中，而本人自從21日突襲前男友記者會後就銷聲匿跡，昨（27）日深夜被發現收看星座專家唐綺陽的7月運勢直播，引起留言區一陣騷動。

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▲耀樂向炎亞綸提出1點訴求。（圖／記者吳雨婕攝）
▲炎亞綸被爆性醜聞，形象一夕崩毀，代言及工作幾乎全部丟光。（圖／記者吳雨婕攝）
昨晚8點，唐綺陽在臉書開直播分析7月星座運勢，眼尖的網友發現，炎亞綸的帳號稍晚突然出現，似乎也來關心未來運勢走向，雖然他沒有說任何一句話，仍引發討論，有部分網友留言「炎亞綸加油」、「炎P加油」、「炎亞綸，我不是你的粉絲，但是我相信你，欣賞你，加油」。

▲炎亞綸上線觀看唐綺陽直播後，不少網友留言替他打氣。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）
▲不少網友看到炎亞綸上線觀看唐綺陽直播，紛紛留言替他打氣。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）
唐綺陽昨出席頒獎活動，透露MeToo運動消停的時間點，「爆料會到7月1日，不過這波效應會延續3年，明年還有下一波」，後續是否還有更大牌的名人？她肯定地說「一定有啊」，被問及好友炎亞綸捲入風波，唐綺陽坦言有私下關心，「我心情跟大家一樣，震驚、不開心，不敢相信，不知道該相信什麼」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110


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