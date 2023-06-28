悶熱又有雷陣雨狂轟！北部今發「高溫示警」 一週降雨趨勢報你知
今（28）日午後對流發展旺盛，台灣南方正有「低壓環流雲系」靠近，午後雷陣雨更明顯，有豪雨出現的機會，中央氣象局針對「恆春半島、花蓮縣、臺東縣、蘭嶼綠島」發佈大雨特報；今日天氣悶熱，各地高溫在攝氏34度以上，雲林縣一早發布橙色高溫示警，台北市發布高溫黃色燈號，高溫有機會達36度以上。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據天氣風險指出，今天隨著這波水氣北抬，各地大致是多雲天氣，午後仍是有局部雷陣雨機會，但受到水氣較多的影響下，較強降雨的範圍就不只會侷限在山區為主，有較高的機會往平地擴展，特別是以中南部地區較為明顯。
中北部一樣也會有午後短暫雷陣雨的機會，不過範圍就會比較侷限在山區為主，局部近山區稍微受影響，今天各地的降雨機率都比較高，提醒大家出門可以攜帶輕便的雨具，以預防突發性短暫陣雨。
明（29）日台灣仍是東南風環境，水氣仍較多，東南部、恆春半島仍是有迎風面的局部短暫陣雨，其他地區則是大致多雲、午後各地山區有局部短暫雷陣雨，擴展到平地區域的情況會比今天明顯一點。
週四開始太平洋高壓東退，環境風向轉為偏南風，環境上持續有較多水氣，各地維持著多雲的天氣為主，午後有局部短暫雷陣雨，這樣的天氣型態可以一直影響到下週一，不過所幸雲量較多的影響下，極端高溫的情況就會較為減少，但感受上仍是較悶熱的，出門在外要多加補充水分以免中暑，並要記得攜帶輕便雨具預防降雨。
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