人物／Kolas精通6種語言獲重用　曾酒駕又爆不倫！再傷民進黨形象

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不過Kolas轉任行政院發言人時，身為史上首位原民發言人，她堅持不用漢名「葉冠伶」，希望外界稱呼她時，能使用羅馬拼音型式的名字，漢語音譯則以括註呈現，她說希望大眾能記得、適應這樣的名字。但「宅神」朱學恒當時酸她，「我根本不用，也不會記住你的名字。因為你的工作就是講你自己也不信的幹話，唯一的例外是，如果你也吃姑婆芋，我就會記住你叫姑婆勇。」但朱學恒也挨批不尊重原民文化。
2018年9月賴清德上任後，Kolas充當賴內閣的化妝師，與媒體互動良好，深獲好評，2020年5月，賴清德就職副總統，也將Kolas帶到總統府。有趣的是，行政院發言人是部長層級，月薪約19萬元，但總統府發言人只是機要，月薪最多只有約12萬元，雖從院轉到府，Kolas卻是被減薪，但她不以為意，對外回應，「人生不能被框限，我不喜歡被框限，沒有人註定只能做哪一種工作、只能服務哪一種對象、只能做哪一種人，尤其不能因為種族而被限制出路。」
Kolas曾有過一段婚姻，前夫也是阿美族人；她與原民會主委夷將·拔路兒也曾有一段情，還曾在國會上演前女友質詢前男友的戲碼。不過Kolas也曾被爆料2014年有酒駕紀錄，她在深夜喝2罐啤酒後開車回家，在國道遭警方攔查，酒測值每公升高達0.37毫克，法院審理後認為她態度良好也沒前科，因此判決2個月徒刑，可易科罰金6萬元。她受訪對此說，這件事是她痛苦所在，「我為此付出代價，從此會以自身例子終身當反酒駕志工。」
身為女性、又是原住民，又有亮麗外表，加上溝通能力佳，在駐美代表蕭美琴赴美國後，Kolas就是民進黨積極栽培的原住民女性代表，2022年她代表民進黨參選花蓮縣長，挑戰競選連任的縣長徐榛蔚，得票率突破3成，比起2018年民進黨在花蓮的得票數成長許多，外界看好她繼續耕耘花蓮縣與原民選區，不料此時卻被爆出不倫戀，嚴重衝擊民進黨形象，近來以高標準處理黨內性平案的賴清德，面對自己子弟兵的桃色風波，也只能快刀斬亂麻，迅速准辭，避免選情再受影響。