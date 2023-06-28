泰國國會即將開議！前進黨皮塔拜相荊棘滿布 還有障礙要克服
泰國自5月中大選以來，原本的帕拉育政府處於看守狀態，在中央選舉委員會批准500位眾議員的資格後，近日已啟動組建新政府和投選新總理的程序。泰國政治學者認為，前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）的拜相之路還要克服許多障礙，特別是未獲足夠參議院議員支持，將使最終結果仍有變數。
國際中心楊雅婷／綜合報導
泰國選委員會宣布，新一屆國會眾議院將於7月3日開議，隨後將選出國會正副議長，再由議長召集參眾兩院聯席會議，針對總理候選人進行投票。根據《曼谷郵報》報道，曾經擔任憲法起草委員會顧問的法律學者乍德受訪時表示，皮塔登上總理大位的第一道障礙是議長人選，前進黨堅持議長必須由該黨的議員擔任，但大選中席次排名第二的為泰黨，也對爭取議長一職有極大興趣，如果兩黨未能妥善處理爭端，皮塔在總理選舉時，必定會陷入困境。
第二道障礙，前進黨目前仍未爭取到足夠的參議院議員支持。前進黨領導的政黨聯盟掌握眾議院500個議席中的312席，已經能夠組成執政聯盟，但皮塔拜相要獲得參眾兩院750席的過半數、也就是376票支持，直到現在還少了64票，這64票從何而來，考驗皮塔的政治溝通及合縱連橫的能力。
此外，皮塔遭控在競選期間持有媒體集團iTV股份，明顯違反競選法規，未來可能被一舉告上憲法法院。對此，泰國國立發展管理學院政治和發展戰略中心主任披猜認為，iTV未營運多年，要用這個理由褫奪皮塔的國會議員資格並不容易。他判斷，皮塔若無法在第一輪投票中勝出，前進黨將會繼續拉攏其他黨派議員，龐大的支持者也會向參議院施壓，讓執政聯盟獲得足夠的支持。