新二代獲女子拳擊全中運獎牌 清寒單親家庭成長、成績優異
畢業季到來，不少優秀的學生備受肯定。台中市大德國中應屆畢業生新二代李甜心來自單親家庭，因不忍母親靠著微薄收入撫養姊弟倆，她從小就幫忙家裡剝蚵補貼家用，身處逆境卻仍樂觀進取，孝順又貼心。李甜心今年榮獲全國中等學校運動會女子拳擊第四量級銅牌，是老師眼中允文允武的好學生，值得讚許。
國際中心賴正琳／綜合報導
新二代李甜心出生於嘉義布袋，有感於家中經濟困境，從小就幫忙家裡剝蚵補貼家用；來自越南的母親目前在清潔公司工作，靠著微薄收入撫養姊弟倆。李媽媽說，甜心從小就特別成熟懂事，知道家裡辛苦，會幫忙照顧弟弟、整理家務，是她的好幫手。
李甜心個性開朗又進取，在學校積極投入班級事務，擔任輔導、學藝股長，且成績優異，參加國語文競賽、音樂比賽等都有亮眼成績；此外，她也參加拳擊社團，在運動場上更是不遑多讓，在老師眼中是個難能可貴的好學生。教練陳維新驕傲地說，李甜心對於移地訓練與男同學對打、對練，都毫無畏懼，在持續努力下，4月間獲得全中運女子拳擊第四量級銅牌的佳績，積極的態度與好表現令人讚許。
移民署台中市第二服務站主任周佑仁日前赴大德國中拜訪李甜心，中華海峽新住民經貿文化交流協會會長黃園淋、執行長張明橦一同前往關心並致贈獎學金。周佑仁表示，李甜心不畏外在生活考驗，秉持樂觀進取、認真學習的態度，不但深受同學及師長認同，更入圍今年總統教育獎，實在難能可貴。