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新二代獲女子拳擊全中運獎牌　清寒單親家庭成長、成績優異

▲新二代李甜心在女子拳擊運動項目表現亮眼。（圖／移民署提供）
▲新二代李甜心在女子拳擊運動項目表現亮眼。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

畢業季到來，不少優秀的學生備受肯定。台中市大德國中應屆畢業生新二代李甜心來自單親家庭，因不忍母親靠著微薄收入撫養姊弟倆，她從小就幫忙家裡剝蚵補貼家用，身處逆境卻仍樂觀進取，孝順又貼心。李甜心今年榮獲全國中等學校運動會女子拳擊第四量級銅牌，是老師眼中允文允武的好學生，值得讚許。

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新二代李甜心出生於嘉義布袋，有感於家中經濟困境，從小就幫忙家裡剝蚵補貼家用；來自越南的母親目前在清潔公司工作，靠著微薄收入撫養姊弟倆。李媽媽說，甜心從小就特別成熟懂事，知道家裡辛苦，會幫忙照顧弟弟、整理家務，是她的好幫手。

▲李甜心獲得全國中等學校運動會女子拳擊第四量級銅牌。（圖／移民署提供）
▲李甜心獲得全國中等學校運動會女子拳擊第四量級銅牌。（圖／移民署提供）
李甜心個性開朗又進取，在學校積極投入班級事務，擔任輔導、學藝股長，且成績優異，參加國語文競賽、音樂比賽等都有亮眼成績；此外，她也參加拳擊社團，在運動場上更是不遑多讓，在老師眼中是個難能可貴的好學生。教練陳維新驕傲地說，李甜心對於移地訓練與男同學對打、對練，都毫無畏懼，在持續努力下，4月間獲得全中運女子拳擊第四量級銅牌的佳績，積極的態度與好表現令人讚許。

移民署台中市第二服務站主任周佑仁日前赴大德國中拜訪李甜心，中華海峽新住民經貿文化交流協會會長黃園淋、執行長張明橦一同前往關心並致贈獎學金。周佑仁表示，李甜心不畏外在生活考驗，秉持樂觀進取、認真學習的態度，不但深受同學及師長認同，更入圍今年總統教育獎，實在難能可貴。

▲移民署台中市第二服務站周佑仁站主任拜訪總統教育獎的李甜心同學。（圖／移民署提供）
▲移民署台中市第二服務站周佑仁站主任拜訪總統教育獎的李甜心同學。（圖／移民署提供）

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