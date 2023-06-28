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居酒屋「東港黑鮪魚」吃到飽！免千元隱藏優惠挖出　王品鮪魚88折

▲馬辣「狗一下居酒食堂」忠孝店「免千日料吃到飽」隱藏優惠被挖出，「東港黑鮪魚」吃到飽菜色升級不加價！王品「藝奇」也推出夏季限定鮪魚主題套餐單客88折優惠。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣「狗一下居酒食堂」忠孝店「免千日料吃到飽」隱藏優惠被挖出，「東港黑鮪魚」吃到飽菜色升級不加價！王品「藝奇」也推出夏季限定鮪魚主題套餐單客88折優惠。（圖／馬辣集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

馬辣集團旗下主打高CP值的日式料理「狗一下居酒食堂」，忠孝店獨家「免千日料吃到飽」隱藏優惠被挖出，而且迎接黑鮪魚季，期間限定菜色升級不加價，竟有限時3～4週的「東港黑鮪魚」吃到飽！王品「藝奇」也推出夏季限定的鮪魚主題套餐，饕客早鳥優惠單客88折。

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馬辣旗下的「狗一下居酒食堂」，主打高CP值的單點與套餐，擁有招牌鮭魚毛毛蟲壽司、美國和牛生牛肉、軟殼蟹手捲、自製午魚一夜干、明太子大蛤炒烏龍等豐富菜色，加上氣氛輕鬆自在，成為必訪人氣居酒屋名單之一。其中，忠孝店獨家「免千日料吃到飽」隱藏優惠被挖出，限定單店打造預約制的「免千日料吃到飽」方案，更是受到饕客喜愛。

▲「狗一下居酒食堂」忠孝店有「東港黑鮪魚」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲「狗一下居酒食堂」忠孝店有「東港黑鮪魚」吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲黑鮪魚蔥花軍艦。（圖／馬辣集團提供）
▲口感綿密的「黑鮪魚蔥花軍艦」。（圖／馬辣集團提供）
狗一下忠孝店「免千日料吃到飽」預約制方案，每天限量20組名額，共有988～1688元三種價位可選；現在迎接黑鮪魚季，還祭出期間限定菜色升級不加價，竟有限時3～4週的「東港黑鮪魚」吃到飽！988元方案享「黑鮪魚蔥花軍艦」吃到飽、1388元方案享「黑鮪魚刺身」吃到飽，而1688元方案則可「黑鮪魚蔥花軍艦、黑鮪魚刺身」2款一起吃到飽，同時加碼「鰻魚串燒」無限量供應，還額外贈送每人一份「黑鮪魚大腹握壽司/2貫」。

▲「狗一下居酒食堂」期間限定推出「黑鮪魚季」新菜色。（圖／馬辣集團提供）
▲「狗一下居酒食堂」期間限定推出「黑鮪魚季」新菜色。（圖／馬辣集團提供）
▲厚實的「黑鮪魚刺身」。（圖／馬辣集團提供）
▲厚實的「黑鮪魚刺身」。（圖／馬辣集團提供）
期間限定的「黑鮪魚季」同時也推出各式單點新菜，包括黑鮪魚蔥花手捲、黑鮪魚鐵火捲、黑鮪魚軍艦、黑鮪魚刺身、黑鮪魚大腹刺身，不限分店都可以吃得到。

▲單點新菜「黑鮪魚大腹刺身」。（圖／馬辣集團提供）
▲單點新菜「黑鮪魚大腹刺身」。（圖／馬辣集團提供）
▲單點新菜「黑鮪魚鐵火捲」。（圖／馬辣集團提供）
▲單點新菜「黑鮪魚鐵火捲」。（圖／馬辣集團提供）
另外，王品集團旗下的「藝奇」日本料理，也推出夏季限定的「鮪魚主題套餐」，可嚐到新鮮又清甜的「鮪魚刺身盛宴」、風味特殊的「煙燻鹽麴鮪魚佐料理長自製醬」，及微辣炭香的「炭燒山椒鮪魚釜飯」。6月30日前平日到店享「鮪魚主題套餐」單客88折早鳥優惠。

▲王品「藝奇」推出限時販售至8月31日的「鮪魚主題套餐」980元；早鳥優惠現省117元。（圖／王品集團提供）
▲王品「藝奇」推出限時販售至8月31日的「鮪魚主題套餐」980元，早鳥優惠可現省117元。（圖／王品集團提供）
王品旗下日本料理「藝奇」推出夏季限定的「鮪魚主題套餐」，邀粉絲一嚐煙燻鮪魚、鮪魚刺身與鮪魚釜飯多種滋味，6/30之前平日到店消費「鮪魚主題套餐」享單客88折優惠。正值畢業季，還可邀請同學師長歡聚，7/31前憑指定活動畫面到店舉辦謝師宴，只要消費10客套餐即享1客套餐免費。


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