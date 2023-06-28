週末前提神必喝！7-11今起咖啡「第2杯10元」　全家美式25元

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同時，7-11 APP月27日起至7月2日推出數位送禮活動，共有五款520元優惠組合，包含大杯卡布奇諾14杯、特大拿鐵11杯、特大美式14杯、純奶茶16杯、L咖啡珍珠歐蕾10杯，最高單組現省320元，購買後再轉贈送禮給好友，可再獲得大杯卡布奇諾買1送1隱藏優惠。
並且7月1日起至20日前，若是LINE禮物選購7-11中杯熱美式咖啡送禮，收禮者兌領後，送禮者即可額外獲贈一杯免費中熱美式咖啡（限量10萬組），贈品卷可兌換至9月30日。
若是想要寄杯咖啡，還可以選擇全家APP即起開跑多杯組合優惠，包括單品拿鐵、單品美式、美式、拿鐵、特濃美式、特濃拿鐵、私品茶都有優惠，不同的容量、杯數享不同折扣，最低享74折折扣，可寄杯、找好友共享，以最夯的美式、拿鐵來舉例。
美式咖啡：中杯2杯60元、中杯12杯350元、中杯50杯1400元、中杯136杯3500元；大杯2杯77元、大杯12杯450元、大杯50杯1800元、大杯136杯4500元；特大杯2杯102元、特大杯12杯600元、特大杯50杯2400元、特大杯136杯6000元。
拿鐵咖啡：中杯2杯77元、中杯12杯450元、中杯50杯1800元、中杯136杯4500元；大杯2杯94元、大杯12杯550元、大杯50杯2200元、大杯136杯5500元；特大杯2杯119元、特大杯12杯700元、特大杯50杯2800元、特大杯136杯7000元。