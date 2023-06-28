美眾院軍委會主席率團訪台　近年規模最大美議員訪問團

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國在台協會（AIT）指出，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環；而此國會代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。
外交部表示，此次為聯邦眾院軍事委員會近年首度由主席及首席議員聯袂組團來訪，成員涵蓋該委員會及下屬重要小組的兩黨領袖議員，陣容堅強。團長羅傑斯主席立場向來友台，與史密斯首席議員都是眾院「國會台灣連線」成員，舉凡近年支持強化台美安全關係的各項倡議，都可以看到兩位議員及其他團員力挺的身影。
外交部指出，值此全球及區域安全情勢受到威權擴張威脅、中國持續企圖片面改變現狀之際，美國國會兩院軍事、外交、撥款等委員會領導階層陸續籌組重量級訪團來台，充分彰顯對台灣跨黨派的堅定支持，及對印太區域和平穩定繁榮的高度重視與承諾。相信羅傑斯主席此行率團訪台，定能進一步強化台美友好夥伴關係，深化雙方在全球各領域的緊密合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序。
而除羅傑斯率團訪台之外，外交部也指出，愛爾蘭國會眾議院友台小組主席麥基尼斯（John McGuinness）應我國政府邀請，於6月27日至7月1日率團訪問台灣，成員除團長麥基尼斯主席外，包括史密斯（Brendan Smith)眾議員、凱恩（Seán Kyne）參議員、康威（Martin Conway）參議員、貝瑞 （Cathal Berry）眾議員共5位跨黨派成員，展現愛爾蘭國會友台情誼，外交部表達誠摯歡迎之意。
訪團在台期間將拜會立法院副院長蔡其昌，及拜會外交部、經濟部、數位發展部、衛生福利部、國防安全研究院等，並將參訪我國文經設施。訪團一行將就台愛雙邊關係、經濟韌性、區域情勢等議題與我國政府官員、民意代表及專家交換意見。