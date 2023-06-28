傳金溥聰已進競選團隊操盤？侯友宜：我親自拜託、協助整個選辦

美眾院軍委會主席率團訪台　近年規模最大美議員訪問團

▲美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）27日晚間率團抵台訪問。圖左起莫依藍眾議員、巴默眾議員、加勒曼帝眾議員、史密斯眾議員、外交部北美司副司長馬博元、羅傑斯主席、饒澤眾議員、柯特尼眾議員、米爾斯眾議員、德田眾議員。（圖／外交部提供）
▲美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）27日晚間率團抵台訪問。圖左起莫依藍眾議員、巴默眾議員、加勒曼帝眾議員、史密斯眾議員、外交部北美司副司長馬博元、羅傑斯主席、饒澤眾議員、柯特尼眾議員、米爾斯眾議員、德田眾議員。（圖／外交部提供）

記者邱新博／台北報導

外交部27日表示，美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）於6月27日至29日率跨黨派議員訪問台灣，訪團搭乘美國行政專機抵達，全團共9位議員，是近年規模最大的美國國會議員訪問團，在台期間將晉見蔡英文總統，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部說明，訪台成員包含軍委會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith, D-WA）、軍委會海權小組民主黨首席議員柯特尼（Joe Courtney, D-CT）、軍委會戰備小組民主黨首席議員加拉曼帝（John Garamendi, D-CA）、聯邦眾議員德田（Jill Tokuda, D-HI）、聯邦眾議員饒澤（David Rouzer, R-NC）、聯邦眾議員帕爾馬（Gary Palmer, R-AL）、聯邦眾議員莫伊蘭（James Moylan, R-GU）、聯邦眾議員米爾斯（Cory Mills, R-FL）等，全團共9位議員，是近年規模最大的美國國會議員訪問團。在台期間將晉見蔡英文總統，並接受外交部長吳釗燮款宴，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。外交部對羅傑斯主席一行來訪表達誠摯歡迎。

美國在台協會（AIT）指出，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環；而此國會代表團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

外交部表示，此次為聯邦眾院軍事委員會近年首度由主席及首席議員聯袂組團來訪，成員涵蓋該委員會及下屬重要小組的兩黨領袖議員，陣容堅強。團長羅傑斯主席立場向來友台，與史密斯首席議員都是眾院「國會台灣連線」成員，舉凡近年支持強化台美安全關係的各項倡議，都可以看到兩位議員及其他團員力挺的身影。


外交部指出，值此全球及區域安全情勢受到威權擴張威脅、中國持續企圖片面改變現狀之際，美國國會兩院軍事、外交、撥款等委員會領導階層陸續籌組重量級訪團來台，充分彰顯對台灣跨黨派的堅定支持，及對印太區域和平穩定繁榮的高度重視與承諾。相信羅傑斯主席此行率團訪台，定能進一步強化台美友好夥伴關係，深化雙方在全球各領域的緊密合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序。

而除羅傑斯率團訪台之外，外交部也指出，愛爾蘭國會眾議院友台小組主席麥基尼斯（John McGuinness）應我國政府邀請，於6月27日至7月1日率團訪問台灣，成員除團長麥基尼斯主席外，包括史密斯（Brendan Smith)眾議員、凱恩（Seán Kyne）參議員、康威（Martin Conway）參議員、貝瑞 （Cathal Berry）眾議員共5位跨黨派成員，展現愛爾蘭國會友台情誼，外交部表達誠摯歡迎之意。

訪團在台期間將拜會立法院副院長蔡其昌，及拜會外交部、經濟部、數位發展部、衛生福利部、國防安全研究院等，並將參訪我國文經設施。訪團一行將就台愛雙邊關係、經濟韌性、區域情勢等議題與我國政府官員、民意代表及專家交換意見。

遭指性騷案吃案包庇？外交部：外界不知情時就處理、絕無護短

帛琉總統坦言面臨中國施壓　外交部：感同身受並持續提供援助

印尼傳出不恢復台灣免簽　外交部：尚未正式公告、積極洽談中

駐泰代表莊碩漢閃辭　外交部證實疑涉性騷：第一時間要求辭職

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀