搶攻新南向商機！東協最大工業展在泰國　台灣7家企業出席

我是廣告 請繼續往下閱讀
為加強台灣精品曝光、提升參展效益，除了7家參展企業展示13樣產品外，更於館內增設品牌牆，同步露出凱士士、廣積、研揚、全球傳動、達佛羅、和椿、致茂、三鋒共8家台灣工業智慧化供應商品牌，並提供QR code予參觀者掃描線上查閱型錄。
本次展出的另一個亮點為台灣精品於開展首日下午辦理的「Empowering Smart Manufacturing」產品發表會，吸引當地專業媒體Manufacturing Review、Engineering Today、綜合媒體Bangkok Post以及跨國電子零件製造商Star Micronics、總部位於德國的跨國自動化企業德派(Deprag)、泰國當地金屬加工企業Siam Metal Work Manufacturing等派員參與，更邀請到泰國工業聯合會（FTI）機械及工具機組主席Somsit Moonsatan博士擔任特別嘉賓，他在開場致詞時表示∶「泰國的業界人士一直以來都對台灣科技充滿信心，台灣科技有助於提高產能並強化泰國的競爭力」，成為最有力的證言。
駐泰國台北經濟文化辦事處一等秘書鈕蓉慈則表示，「泰國與台灣在製造業方面有著緊密的聯繫，通過培養合作關係和擁抱創新，我們能夠提高效率、生產力和盈利能力，一起建立一個更強大、更有活力的產業。」發表會上，所羅門介紹了獲得第31屆銀質獎肯定的META-aivi穿戴式AI智能解決方案，該產品利用人工智能系統記錄和分析生產數據，有效減少人為錯誤並提高工作效率；物聯網智能系統與嵌入式平台產業全球領導廠商研華則發表LoRaWAN震動感測解決方案，該系統具有低功耗和遠距離連接的優勢，使感測器能夠實現遠距離和實時檢測；全球第二大協作機器人大廠達明機器人闡述協作機器人智能、簡單、安全的特點，並分享其產品在汽車裝配、金屬加工和堆棧作業等領域的應用案例；精密線性傳動元件專家高明鐵展示其精密元件在汽車、半導體和光纖等行業的應用；專業網通設備品牌普萊德則介紹其工業用網路基礎設備，並分享如何協助泰國製造商利用5G和LoRaWAN技術建立高速且具有成本效益的網路系統。
台灣精品今年會在泰國舉辦許多精彩的活動和展覽，將參加7月的「泰國台灣形象展」及9月的「泰國醫療展」，希望能夠透過推出台灣各產業的創新產品，開啟台泰合作契機與新未來。