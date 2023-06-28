中醫分享口腔癌照護　改善黏膜發炎、補充營養這樣做

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- 口腔黏膜是否光滑柔軟，完整無破洞。如果口腔黏膜潰瘍超過2週未癒合，應就醫檢查。
- 口腔黏膜顏色是否正常。正常為均勻的粉紅色，若出現白斑、紅斑，要特別當心。
- 嘴巴開合有無困難，舌頭是否活動自如，口腔黏膜表面有無不規則突起。
- 臉或頸部有無腫塊或兩側不對稱。
口腔癌放療副作用難挨 三招減少不適口腔癌放射線治療的副作用，多在療程的三至四週左右開始出現，中醫可以治療放療後產生的副作用，進而提高生活品質，以降低癌瘤的復發及轉移機率。賴睿昕中醫師建議，平時病友補充高蛋白、各種營養豐富的食物及充足的水分，如在日常飲食上可增加適量的瘦肉、雞蛋及各種富含維生素的新鮮水果、蔬菜等食物，使之能耐受手術的損傷，減少併發症，加速傷口癒合。
一、口腔黏膜的發炎反應：口腔黏膜紅腫疼痛，通常必需到治療之後一至二周，黏膜發炎才會消退，中醫會使用清熱解毒的藥方如黃連解毒湯、龍膽瀉肝湯，普濟消毒飲，白花蛇舌草，半枝蓮，蒲公英、薄荷、等有助口腔黏膜發炎之改善。
二、皮膚反應：通常在電療的五至六周出現在照射範圍頭頸區域的及皮膚呈現發紅、顏色變深，這時中醫常使用行氣活血化瘀如血府逐瘀湯，桃仁、赤芍、川七、川芎、藕節、紅花等，有助色素沉澱之改善。
三、唾液減少及口乾：放射線治療範圍如果涵蓋唾液腺在其中，就會造成唾液腺功能的喪失，引起長期唾液減少及口乾的情形，通常使用滋陰潤肺的中藥如甘露飲、玉女煎、天花粉、天冬、麥冬、知母、玉竹、沙參、生地等，有助唾液增加。
術後調理助康復 善用調味、多元食材、烹調方式病人如有手術，在術後調理建議要補充營養、調理脾胃、恢復生化之源，以利術後康復。由於病人術後往往消化吸收力差，一般宜先攝取流質、半流質食物，逐漸恢復到高營養的日常飲食。
而口腔癌術後食慾較差，味覺改變是病友在抗癌期間極需要克服的問題，這時需要善用調味料、多元食材、烹調方式，幫助恢復食慾讓患者好下嚥。賴睿昕中醫師表示，可選擇天然製成的調味料，除了蔥、薑、蒜、九層塔、香菜可以增加香味之外，多利用天然辛香料包括味增、褐藻甘露醇、咖哩粉、 昆布醬等，增加食物的香氣，利用高湯和香氣減緩口中的苦澀。
食物烹調可以採用勾芡的方式，滑順的口感讓病友比較好吞咽，同時料理可以切得比較小塊，製作得比較軟碎好入口，像是粥品很適合病友，不僅口感溫潤，喝下也能保護黏膜，在粥品內
也可以加入菇類、昆布、紫菜、深海藻類、等具有豐富多醣體，多醣體能活化免疫細胞以及降低化放療的副作用，輔助調節生理機能，提高對治療過程的耐受力。另外病友也可以多飲用滴雞精、魚湯補充優質蛋白質，當免疫力提升，才有充分體力戰勝癌症
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58335
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