日本搶佔主導地位！2千億收購光阻劑龍頭JSR　拚返半導體榮光　

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次是由日本支持的基金「產業革新投資機構」（JIC）出資收購，而JIC是由地位重要的日本經濟產業省負責監督。JIC提出9093億日圓（約63.5億美元、台幣1977億元）收購計畫，已獲JSR同意，併購案使該公司26日股價飆升21.7%。
JIC計劃在12月下旬發動公開收購，每股收購價為4350日圓，並且讓JSR下市。JSR表示，此次交易將為戰略投資創造靈活性。JIC與JSR暗示將進一步整合，打造一家全國冠軍企業。
過去此類國家支持的基金更出名的作為是拯救夏普等陷入困境的工業巨頭，或投資規模較小的初創公司。由於JSR作為一家盈利的上市公司，並不是創投公司的典型目標，這次的交易使得市場感到驚訝。
而現正適逢美國和中國間的緊張加劇，美國拜登政府正加緊打造國內晶片製造產能。日本和荷蘭都加入美國陣營，限制出口晶片製造設備至中國。JSR是世界上最大的光阻劑製造商，客戶包括台積電、三星電子、美光等。
英國市場研究公司Omdia的諮詢主任杉山和弘（Kazuhiro Sugiyama）指出，「中國和其他國家尚未發展此項技術，日本握有壟斷地位。」一名日本經產省官員透露，隨著全球晶片需求提高，JSR需要加碼投資產能，並須斥資研發製造先進晶片所需的材料。
《華爾街日報》報導指出，儘管日本在晶片製造方面被台灣和韓國超越，但在該領域仍然擁有許多優勢。日本已經是包括光阻劑、矽晶圓、氟化聚酰亞胺等半導體材料的主要供應國，但儘管佔有主導地位，國內行業卻很分散，也因此JSR和JIC討論進行大膽的重組，以集中資源、整合技術並保持日本的競爭力。