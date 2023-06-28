評論：香港近年局勢大變　距離由治及興仍遠

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文章表示，香港的政制發展、公民社會、國際聯繫等，在2019至2022年之間出現大變。可以說，在很多方面香港的「基本格局」跟過去已是完全兩樣。
這些大變包括特區政府開啟了回歸下半場的新管治模式；中共20大之後港澳工作升格，由黨中央直接領導，港澳工作需全面配合黨的路線；香港的管治班子以「愛國者治港」為原則，以維護國家安全為「壓倒一切的任務」。
此外，香港泛民陣營徹底出局，以行政長官為中心的行政主導模式正逐漸落實，立法會和行政長官的「雙普選」目標相信在回歸下半場都難以實現。
在經濟方面，香港要融入中國發展大局，配合國家的「十四五」規畫、大灣區建設、「一帶一路」等大戰略，落實北京中央要求香港成為金融中心、創科中心、亞太區國際法律及仲裁中心、中外文化藝術交流中心等一系列部署。
在社會方面，自香港國安法出爐後，多個民間團體、壓力團體、政治組織先後解散，過去在某幾個日子必會出現的遊行、集會全部絕跡。
文章表示，回歸初期，港人各種公民權利和自由基本上都得到保障，公民社會因此有相當大的自由空間。然而，從2020年開始，「我們看到的是政府公權力不斷膨脹，普羅大眾的民權和自由空間則不斷收窄。很明顯，這是開倒車、反現代文明而行的趨勢，令人十分不安」。
文章指出，無可否認，從2022年開始，香港逐步走出社會動盪、人心惶惶的困局，社會安定了，一切重新恢復正常，但這些都只是「復常」，距離蓬勃興旺、人心舒暢的「由治及興」仍然十分遙遠。
文章強調，一場大動盪後，新一屆政府首要做的應是與民休息，讓社會恢復元氣，並指香港回歸下半場，在政治、經濟、社會和國際聯繫各方面都截然不同，過去的成功方程式已不管用，需要一份新的社會契約。
所謂新社會契約，要處理的是當前一系列急待解決的議題，如貧富差距、官民關係、經濟停滯、身分矛盾、陸港關係等。
還有，香港目前遇到的其中一個大問題是「移民潮」。儘管官員不願用這個名稱，但數字足以說明一切。按政府統計，本地總人口從2019年底的752萬，降至2022年底的733萬，總計減少了19萬人。
文章表示，回歸下半場是否成功，香港的定位也很重要，同時要打破一些不正確的迷思，包括所謂的「香港對國家的重要性愈來愈低」、「國家全方位開放，香港的窗口作用已微不足道」、「香港從2019年開始即受西方國家針對，正逐漸跟西方脫鉤」。
文章認為，與大陸其他城市比較，香港仍有優勢，一是國際化，二是制度優勢，三是香港的民營企業靈活變通；回歸下半場，香港的路不容易走，但優勢仍在，毋須過分悲觀。（編輯：唐佩君）1120628