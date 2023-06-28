晶華線上旅展2500元住捷絲旅、buffet餐券58折 長榮每週送6千
台北國際夏季旅展將於7月14日起一連四天在世貿一館舉行，晶華國際酒店集團提前於今（28）日中午12點至7月17日下午7點舉辦線上旅展，推出多款餐飲、住宿等。其中最吸睛的「環遊晶華‧超值護照」每組1萬元，內含4張住宿券、可分別或是同時使用於晶華旗下各酒店，最低持一張2500元可入住捷絲旅花蓮、高雄以及台北三重館，晶華酒店集團並提到此住宿優惠保證全年最低價，而餐券也下殺到58折。另外，長榮酒店即日起至10月1日舉辦「週週抽六千」活動，透過官網預訂國內任一長榮酒店並完成住宿，可參加抽獎，有機會中6000元長榮桂冠禮券。
記者葉盛耀/綜合報導
「環遊晶華‧超值護照」每組1萬元，共有4張住宿券，持一張2500元可入住捷絲旅花蓮、高雄以及台北三重館、兩張共5000元可入住礁溪晶泉丰旅或台北晶華、三張共7500元可入住晶英國際行館、四張10,000元則可於平日兩人入住台南晶英兩晚或太魯閣晶英山嵐客房一大床一泊二食或是四人入住山嵐客房兩中床享四客早餐。
而高雄的晶英國際行館則推「晶心禮讚 24坪御質行驛 平日住宿券」，每張7999元可於平日雙人入住市景大床套房，12月28日前享早餐買一送一及旺日入住不加價優惠，折扣達78折。台南晶英酒店推出「海東家庭客房住宿券」每張5999元、主打加人不加價，最多可入住四人，等於每人1千多元，且9月1日後入住假日也可不加價。礁溪晶泉丰旅則是祭出「雅緻客房一泊二食」專案，每張6500元可於平日入住雅緻客房，享壽喜燒吃到飽晚餐和翌日早餐各兩客，更有買10張送1張的優惠套組出售。
台北晶華酒店針對喜愛城市宅度假的族群另外規劃「晶采假期．一泊二食」及「海陸雙饗．一泊二食」兩款「吃加住」方案，每房每晚含早、晚餐最低只要7888元起。另也有「城市歡聚假期」、「雙城假期．買晶華送晶英」或「雙城假期．買晶華送晶泉」方案，一晚入住台北晶華酒店，另一晚再選擇入住礁溪晶泉丰旅或台南晶英酒店，三天兩夜8999元起。
餐飲優惠部分，台北晶華酒店強打最受歡迎的栢麗廳自助餐廳「栢麗廳平日午餐四人券」每組3999元，買10張再加贈1張，下殺至58折。三燔本家推出「三燔本家平日四人共鍋壽喜燒放題優惠折扣券」，每張2999元，達62折。一樓中庭azie餐廳也祭出平假日皆可使用的「azie龍蝦厚切牛排雙人海陸分享餐優惠折扣券」，每張3199元，達73折。另外，館外人氣餐廳Just Grill以及泰市場以及故宮晶華，同樣有優惠餐券。
長榮酒店則是為迎接暑假檔期，即日起至10月1日舉辦「週週抽六千」活動，透過官網預訂國內任一長榮酒店並完成住宿者，包含長榮文苑酒店(嘉義)、長榮桂冠酒店(台中)、長榮桂冠酒店(基隆)、長榮鳳凰酒店(礁溪)、台糖長榮酒店(台南)、長榮桂冠酒店(台北)，都可參加抽獎。活動期間內，每週抽出一名幸運兒獨得6千元長榮桂冠禮券，並於每週二在長榮酒店官網及臉書公佈得獎名單。