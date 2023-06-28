Kolas遭爆和已婚隨扈不倫戀！ 人夫否認：從未有過任何親密行為
總統府發言人Kolas Yotaka遭週刊報導，涉與去年競選花蓮縣長期間的已婚李姓隨扈陷入不倫戀，稍早Kolas先回應，不知道對方婚姻的真實狀況，強調從未有踰矩或親密的行為，同時也請辭獲准；而李姓人夫也同步發聲明否認，並強調「對Kolas的期待與想像，僅只於對話，感謝她的包容，我們從未有過任何親密行為」。
記者林莞茜／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，Kolas Yotaka在去年競選花蓮縣長期間，和負責貼身保護她的李姓已婚隨扈陷入愛河，兩人甚至還在花蓮共同承租民宿，對話也都相當露骨，讓李妻憤而提告，並向Kolas求償百萬元。
對此，Kolas先簡單回應「不清楚李男的婚姻狀況，我與李先生已沒有聯繫」，並向總統蔡英文請辭總統府發言人一職獲准，而他也在臉書澄清「週刊接獲的爆料，多處經過剪接、誇大，我並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。我與李先生已經沒有聯繫，並要向所有被波及的當事人、家人致歉，真相會被釐清」。
而已婚的李姓隨扈，也在事件爆發後，先向Kolas道歉，稱「我的太太同意要離婚，卻反反覆覆，這狀況我並沒有讓Kolas知道，才釀成今天的風波」，但他也強調「我們從未有過任何親密行為」，並表示「我對Kolas的期待與想像，僅只於對話，感謝她的包容，在此本人深感抱歉，也再次向無辜受傷害的人致歉」。