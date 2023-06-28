侯友宜競辦升級！金溥聰任執行長　曾銘宗、杜紫軍分掌組織及國政

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金溥聰說，過去幾年他淡出政治，這次復出為了侯友宜，更是為了下一代。他跟侯友宜在此之前並無深交，但侯友宜有很多值得珍惜的特質，侯很正直、正派、誠實、誠懇，更重要很謙虛，把人民放在心底，侯不譁眾取寵，腳踏實地，侯也沒有機智取巧的對話或是投機的政見。
金溥聰認為，侯友宜此次在艱困戰局奮鬥，而侯友宜是值得幫助的人，他一定要幫侯打贏這場仗。
媒體關心，國民黨主席朱立倫與競選辦公室執行長角色分工，侯友宜說，朱立倫關心選辦情況，這場選戰朱立倫一定有重要的角色，對黨、對組織一定全力幫忙，不分你我並肩作戰。
金溥聰認為，辦公室需要的是球隊老闆，提供資源贏得勝利；至於侯友宜競辦團隊充滿馬政府時期的人才，金溥聰說，這代表國民黨執政培育非常多人才，是專業人才取向，對照民進黨政府不言而喻。
媒體質疑，金溥聰過去跟國民黨立委傅崐萁不合，金說，他跟地方派系都私下聯繫，只有跟某一個地方派系有問題，針對個人他提出的，他會謙虛以對，但他會用事實證明，過去對方操盤手曾講過，金能跟地方派系交往，是他們輸掉的原因，他接下來會海納百川，絕不自大。
曾銘宗也補充說明，傅崐萁是國民黨立委也是國民黨中常委，他會負責整合溝通。
擔任組織召集人的曾銘宗說，他長期在政府機關服務，過去馬政府執政時期，台海是最穩定安全的地方，世界貿易有70％經過台灣海峽，但蔡政府執政超過七年，外媒形容是地球最危險的地方，就是因為民進黨執政不當，民意超過六成要下架民進黨，國家需要穩定的領導人。
至於國政召集人的杜紫軍則說，他並不是國民黨籍，只是長期在政府工作，七年前他跟大多人一樣認為既然經過民主程序選出蔡英文，就應該給蔡機會，但現在他跟民眾一樣感到失望，不管是外交斷交、國防、孩子要作戰等，過去七年有許多國政都出現問題，未來一定要改變。