《鐵達尼號》盧帕特過世！享耆壽94歲 曾曾孫女是泰坦號罹難者妻
參觀鐵達尼號遺骸的觀光潛艇「泰坦號」，載著英國億萬富翁哈丁（Hamish Harding）、海洋之門探險（OceanGate Expeditions）執行長拉許（Stockton Rush）、法國海洋學者納若萊（Paul Henri Nargeolet ）、巴基斯坦富豪達伍德（Shahzada Dawood）與其子蘇萊曼（Suleman），18日在大西洋失聯後，日前傳出5名乘客全數罹難的消息。也因為此事，讓「鐵達尼號」再度受到關注，近來又有一個遺憾的消息，那便是曾演出電影《鐵達尼號》的好萊塢男星盧帕特（Lew Palter）因肺癌過世，享耆壽94歲，此外，他的曾曾孫女其實是「泰坦號」罹難者拉許的太太。
記者吳雨婕/綜合報導
盧帕特在電影《鐵達尼號》中飾演梅西百貨（Macy's）的合夥人伊西多史特勞斯（Isidor Straus），並以此角色為人所知，在電影裡，伊西多與太太艾達（Ida）在鐵達尼號上遇難身亡，電影中令人動容的場景之一，即是伊西多在床上抱著太太艾達，迎接鐵達尼號撞上冰山沉入海洋。
盧帕特的女兒凱瑟琳帕特 （Catherine Palter）近來透露盧帕特於5月21日（當地時間）因肺癌在洛杉磯家中去世，享耆壽94歲。盧帕特一生精采，在演出《鐵達尼號》之前就曾出演了許多影劇，如《神探可倫坡》、《光頭偵探科傑克》等，他從1971年時就在加州藝術學院任職，從老師做到主任，到了2013年才退休。
加州藝術學院的戲劇院院長在聲明中提到對盧帕特的印象，稱讚對方「非常尊重他的學生，並鼓勵所有人在生活中尋找真理」，盧帕特的女兒凱瑟琳談到父親時，直言：「作為一名老師，他似乎真正改變了人們的生活。」
此外，引人注意的是盧帕特是海洋之門探險（OceanGate Expeditions）執行長拉許太太的曾曾祖父，拉許是罹難的「泰坦號」5人其中之一。