暑假旅遊旺季將至　新北市府加強查察非法日租套房

暑假旅遊旺季即將來臨，新北市政府觀光旅遊局今（28）日發布新聞稿表示，針對非法旅宿業者，將由聯合稽查小組專案查察，並加強未合法取得旅館、民宿業登記證業者，於網路訂房平臺刊登招攬住宿廣告的蒐證工作，凡經查獲違法經營旅宿業務事證情形，將依違反《發展觀光條例》裁處新臺幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，違法旅宿最常見的經營模式就是非法日租套房，業者通常不直接揭露住宿地點明確地址，也時常藉由國外網路訂房平臺、Line或電子郵件等管道與消費者聯繫交易；經常發生入住地點與訂房地點不同，也因為日租套房大多隱身於一般住宅之公寓大樓內，多半沒有投保公共意外責任險且不符相關建管、消防等法令，對於入住者安全無保障，由於資訊不透明，經常發生消費糾紛後有可能求償無門。
新北市政府觀光旅遊局說明，民眾如要安排安全合法又安心的暑期旅遊行程，訂房前可運用「新北市觀光旅遊網」或「臺灣旅宿網」搜尋合法旅館或民宿，並可透過「新北旅客Facebook粉絲專頁」參考新北市豐富的景點旅遊推薦等資訊，出遊入住前也務必查看旅宿業之現場明顯處是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」以及旅館民宿專用標識牌，作為旅客安心入住合法住宿場所參考指標，選擇合法旅宿才能讓假期旅程玩得開心、住得安心。