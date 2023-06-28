中職／統一獅封王優惠直接爆雷！兄弟還有機會嗎？

統一獅隊目前上半季封王魔術數字已經減少為M2，最快29日就有機會封王，不過兄弟目前也竄居第二名，接下來要獅隊「都不能贏」，兄弟都要贏，才有機會逆轉封王，一旦獅隊贏球，兄弟封王機會就不復存在，並且，兄弟也要避免打和局，不然勝場很難趕上獅隊。 我是廣告 請繼續往下閱讀 統一獅上次封王已經要回溯到前年，下半季獅隊拿下下半季冠軍，但在總冠軍賽卻被林威助率領的猛象軍團橫掃，兄弟則是連續2年都打進總冠軍賽封王。今天這場龍象大戰，只要兄弟落敗，龍隊就還有一線生機，兄弟跟味全淘汰指數都變成1，這樣的狀況，29日統一獅最有機會靠龍隊輸給樂天，自己擊敗富邦，就可以封王。獅隊預計29日可能推出勝騎士先發，若是兄弟不幸今天又贏球，味全龍就被淘汰，獅隊要封王就要延到周五，獅隊預計推出羅昂先發。此外，獅隊所屬的統一超商7-11已經全面通知優惠，有球迷在網路上已經「暴雷」，統一集團商品第二件可望半價，以滿足球迷的「封王打折」期待。中職／桃猿掰！小7折扣已經偷跑！統一獅延長4:4與樂天握手言和中職／兄弟、統一獅、樂天、味全龍罕見互咬！誰封王還不知道？中職／不妙！林安可背部緊繃！統一獅臨時改李丞齡先發中職／兄弟與樂天2:2握手言和！統一獅點亮上半季封王魔術數字M7