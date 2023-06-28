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NCC今審《鏡電視》案深鎖電梯、逃生門　藍黨團衝現場吃閉門羹

▲NCC今召開委員會審查《鏡電視》案，國民黨立法院黨團今直衝NCC大樓表達抗議，未料現場電梯、逃生門都被鎖上不得進入，引藍委痛批「國家體制被破壞」。（圖／記者翁子竣攝，2023.06.28）
▲NCC今召開委員會審查《鏡電視》案，國民黨立法院黨團今直衝NCC大樓表達抗議，未料現場電梯、逃生門都被鎖上不得進入，引藍委痛批「國家體制被破壞」。（圖／記者翁子竣攝，2023.06.28）

記者翁子竣／台北報導

《鏡電視》案爭議還未解決之際，國家通訊傳播委員會（NCC）今（28）日召開委員會，審議《鏡電視》申請負責人、公司章程變更暨換發執照續行討論案。對此，國民黨立法院黨團上午直衝NCC大樓表達抗議，NCC卻將現場電梯、逃生門深鎖，使藍委們吃閉門羹不得進入8樓會議室，讓藍委們不滿怒批「國家體制被破壞」，NCC主委陳耀祥不適任應下台。

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不滿NCC今意圖強渡關山鏡電視案，國民黨立委賴士葆、王鴻薇、費鴻泰、洪孟楷、鄭正鈐、林德福，及立委參選人李彥秀、羅智強與張斯綱等人前往NCC大樓表達強烈抗議。

未料，上午約10點左右，藍委們原要乘坐電梯直衝會議現場，卻發現電梯遭到停用；令人意外的是，藍委們欲改走樓梯直搗開會現場，卻有一名女性NCC人員擋在門口阻擋，不斷以雙手合十道歉喊「真的對不起」、「不好意思」，讓藍委不禁怒喊「真的是髒兮兮」、「不需要幫陳耀祥對不起。」

於後藍委們找到一處逃生出口，盼爬樓梯前往8樓會議室。不過，一到8樓卻發現逃生門竟是緊鎖狀態，逼得藍委直接致電找來消防隊，報案要求開罰NCC。

眼見現場逃生門皆遭鎖上，藍委們只能作罷離場。費鴻泰痛批，陳耀祥還處於被告狀況下，竟貿然閉門通過鏡電視審查案，他呼籲NCC開大門、走大路，有無圖利與黑箱要跟社會大眾說清楚講明白。

費鴻泰表示，今天透過各種方式想前往8樓會議室，想了解NCC的態度與審查，但卻把所有逃生門通通鎖上，他們剛剛也向119報案，消防人員也看到政府單位黑箱圖利，違反公共安全相關法令，費鴻泰直言陳耀祥已不配擔任NCC主委，對於國家體制被破壞感到相當憤怒。

賴士葆也批評，今到現場是行使立委職權，因決議在調查報告出來前需停止審議，陳耀祥卻視之無誤，不把立法院決議放在眼裡蠻幹，每層樓還全部都鎖起來，違反公共安全，冒著生命危險也要護航鏡電視，不明白為什麼要這樣做？

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