黃子佼捲性騷擾風波！神隱9天終於發聲：讓你失望了

藝人黃子佼日前捲入性騷擾風波後，不僅重創演藝事業，身體狀況也令人擔憂。如今，神隱9天後黃子佼終於發聲，並向友人的關心訊息作出回應，據《三立新聞網》報導，黃子佼則寫下：「謝謝，讓你失望了。」
記者詹鎰睿/綜合報導
還原整起事件經過，19日，一名旅居法國的網紅率先爆料黃子佼曾對她性騷擾，此後，該名網紅再度表示，發文後陸續收到多名受害者聯絡，並一併公開所有受害者經歷。同日，黃子佼開直播坦承此事，接著抖出演藝圈眾多好友的黑歷史，結束直播後，黃子佼一度失聯，甚至缺席下午的主持工作，隨後由妻子孟耿如證實，人已經送往醫院治療。
事後，孟耿如出面表示，黃子佼無生命危險，但她也強調會陪著老公一起面對，一起彌補曾經犯下的錯誤。而在黃子佼神隱這段期間，所有代言、節目主持工作通通取消，面對外界關心，黃子佼與孟耿如的經紀人，並未多作任何回應。對此，《NOWnews今日新聞》稍早也已傳訊關心黃子佼，截稿前尚未得到回應。
※【NOWnews 今日新聞
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