蕭敬騰情史「偏好姊弟戀」！出道16年零緋聞　求婚大14歲經紀人

黃子佼捲性騷擾風波！神隱9天終於發聲：讓你失望了

▲黃子佼捲入性騷擾風波後，自19日住院至今已經神隱9天，面對友人關心，黃子佼終於發聲回應：「謝謝，讓你失望了！」（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲黃子佼捲入性騷擾風波後，自19日住院至今已經神隱9天，面對友人關心，黃子佼終於發聲回應：「謝謝，讓你失望了！」（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人黃子佼日前捲入性騷擾風波後，不僅重創演藝事業，身體狀況也令人擔憂。如今，神隱9天後黃子佼終於發聲，並向友人的關心訊息作出回應，據《三立新聞網》報導，黃子佼則寫下：「謝謝，讓你失望了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
還原整起事件經過，19日，一名旅居法國的網紅率先爆料黃子佼曾對她性騷擾，此後，該名網紅再度表示，發文後陸續收到多名受害者聯絡，並一併公開所有受害者經歷。同日，黃子佼開直播坦承此事，接著抖出演藝圈眾多好友的黑歷史，結束直播後，黃子佼一度失聯，甚至缺席下午的主持工作，隨後由妻子孟耿如證實，人已經送往醫院治療。

▲黃子佼認性騷擾後不堪壓力疑似輕生，老婆孟耿如出來說明會陪他一起面對。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.19）
▲黃子佼老婆孟耿如出面表示，會陪著黃子佼一起面對。（圖／記者葉政勳攝影）
事後，孟耿如出面表示，黃子佼無生命危險，但她也強調會陪著老公一起面對，一起彌補曾經犯下的錯誤。而在黃子佼神隱這段期間，所有代言、節目主持工作通通取消，面對外界關心，黃子佼與孟耿如的經紀人，並未多作任何回應。對此，《NOWnews今日新聞》稍早也已傳訊關心黃子佼，截稿前尚未得到回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「台版MeToo事件」相關新聞。

被捲入黃子佼風波！賈靜雯沉寂多日發聲：日子充實又快樂

黃子佼身陷風波！孟耿如乾媽周丹薇曝「關心訊息」：她好堅強

黃子佼工作停擺關粉專！私人臉書悄悄更動　貼文全隱藏變一片白

酷龍合體！具俊曄被黃子佼爆料　40年戰友姜元來心疼：荒謬謠言

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀