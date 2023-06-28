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資金與選舉題材支撐台股H2表現　Q3可能回檔成進場好切點

▲有專家認為，在資金以及選舉題材助攻下，台股下半年表現應該不俗。然而，7月可能有一波修正，可望成為介入台股、參與長線行情的時間點。（圖／NOWnews資料照片）
▲有專家認為，在資金以及選舉題材助攻下，台股下半年表現應該不俗。然而，7月可能有一波修正，可望成為介入台股、參與長線行情的時間點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股今年發威，成為全球主要股市中的佼佼者；統計今年以來截至上周五6月23日漲幅高達21.68%，超過20%，在亞洲國家中，和日股同為佼佼者（日股年初以來漲幅為25.63%）。展望下半年，有專家認為，在資金以及選舉題材助攻下，台股下半年表現應該不俗。然而，7月可能有一波修正，可望成為介入台股、參與長線行情的時間點。

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今年以來台股強勢，施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文分析，主因有二：第一，全球資金持續釋放，第二則為創新題材。其實美國聯準會從2022年6月啟動縮表以來至2023年5月17日，總資產累計縮減4,576億美元，實際達成率僅約50%。也就是說，聯準會並未如外界所想，積極收回資金，相反的，在二月矽谷銀行事件之後，聯準會釋出貸款資金達2976億美元。可見，金融市場依舊資金充沛，成為今年股市續揚的推手。

時序進入下半年，台股能否續強？葉獻文認為，第三季可能會回歸企業基本面，個別公司表現差異大，投資人需留意修正風險。然而，2024年即將為總統大選年，再加上預期企業年化（YoY）獲利於2024年會有2位數成長，綜合來看，下半年台股後市不看淡。

而看好的是選舉概念股，葉獻文說，選舉帶來的內需題材，例如餐飲、觀光，甚至是航空等，有可能會接棒表現，另外是展望至2024年，企業獲利預期可望達到20%以上的成長，會成為投資市場的強心針。因此，對未來台股表現，持續不看淡。

總結台股下半年展望，葉獻文認為利多包含總統大選在即，政府亟需營造內需活絡與政策支持；此外是去年底至今的AI議題仍持續延燒整個科技產業，吸引資金追捧；另外是台幣近期雖走貶，但相對其他非美貨幣仍強勢，外資尚未大幅撤出股市，給予台股一定支撐力道。還有中國為提振經濟將推出刺激方案，導致原物料報價仍有上揚空間；最後是美國就業市場持續熱絡，美國經濟衰退預期可望持續延後，甚至有望「軟著陸」。

至於利空因素則包含美國債務上限協商雖可望過關，但對後續影響仍需時間觀察；而龍頭企業下半年恐再次調降財測，導致股市評價偏高，亦成為台股回檔風險；另外則是美國與中國的不動產倒債風險仍存，是否對銀行業放款業務與獲利造成影響，甚至成為另一隻經濟黑天鵝，也是必須觀察的重點。葉獻文預估，第三季台股指數雖有可能回檔，但估計幅度不高，且此波回檔可望成為長線進場的好切點。
 

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