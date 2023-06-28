廖峻才剛澄清性騷擾！女網紅被告「反召開記者會」 廖峻兒回應了
資深藝人廖峻日前在兒子錦德的陪同下，針對被女網紅影射性騷擾一事報警提告，原以為事情暫時告一段落，怎料，該名女網紅宣布將在今（28）日下午2時召開澄清記者會，再次引發外界關注。對此，廖峻兒子錦德則回應：「一切以證據為主，李小姐開的記者會也會成為證據。」
記者詹鎰睿/台北報導
23日，廖峻在兒子的陪同下，拄著拐杖現身警局，要對該名影射他性騷擾的女網紅提告，希望能在72歲生日前、住院開刀前一次解決，以還給自己清白。廖峻更在現場一度表示：「不告不行！」而錦德昨日也在臉書貼出廖峻手術完後，坐在病床並對著鏡頭握拳的照片，直呼「一尾活龍啦！」
沒想到原本關掉臉書、IG版面的女網紅，突然向媒體們宣布將在今日下午2點召開澄清記者會。對此，錦德則透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「一切以證據為主，李小姐開的記者會也會成為證據。」
※【NOWnews 今日新聞
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