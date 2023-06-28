蕭敬騰求婚成功！Summer陪著走過頂峰與低谷 靠這招擄獲他的心
今年36歲的蕭敬騰（老蕭）在近日終於向交往16年的經紀人Summer（林有慧）求婚成功，各界紛紛獻上祝福。老蕭從當年的選秀節目出道，一步一步成為金曲歌王，甚至是金曲獎主持人，再到如今是華語樂壇的翹楚之一；又或者是先前的黃河水風波，無論是站在頂峰，還是低谷，一路以來只要老蕭回頭，絕對都有Summer的身影，Summer的不離不棄，讓老蕭安心地把自己的全部交予她。
記者吳雨婕/綜合報導
老蕭在2007年時參與選秀節目《超級星光大道》的踢館單元受到關注，也是在此時，遇到了自組公司的Summer，老蕭欣賞她的真誠，可卻沒與對方簽約，也因為簽約出了問題，讓老蕭心煩意亂下，去找Summer訴苦，她動之以情天天找蕭爸爸聊天，最後順利成為了老蕭的經紀人，兩人也因此長達了16年的合作，並開始交往。
Summer對老蕭盡心盡力，努力在老蕭的背後推進著他前進，不僅讓老蕭在第二張專輯《王妃》，就拿下了金曲歌王的殊榮。老蕭出道未滿2年時，當時只有22歲的他就於台北小巨蛋舉辦「洛克先生Mr. Rock」首次大型售票演唱會，門票完售不說，截至2014年，老蕭還是在小巨蛋開唱的最年輕歌手。
在這麼短的時間內獲得了好成績，Summer卻沒有因此止住把老蕭推往更高處的步伐，2010年時，老蕭主演了電影《殺手歐陽盆栽》，該片上映後，在台票房突破5000萬，讓老蕭晉身票房男星之列，更以此片獲得了2012年香港電影金像獎「最佳新演員」，踏出成為演員成功的第一步。
身為藝人在星途上，一直順風順水是不太可能的，老蕭先是在2013年險遭歹徒潑糞、2014年收到冥紙和麵包蟲的恐嚇信；2021年老蕭脫口的黃河滋養論，引起爭議，Summer都站在最前線，為老蕭遮風擋雨，從未離去，Summer以行動去印證那句「不在輝煌時慕名而來，不在低谷時轉身離開」，比任何甜言蜜語都令人心動。
終於，老蕭與Summer這段長跑16年的愛情，迎來了開花結果，看著老蕭哭著向Summer求婚的場景，無論是誰都會想感嘆一句：「這就是愛情啊！」