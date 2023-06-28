美眾院軍委會主席率團訪台 民眾黨團盼表達強化不動稱戰力需求
美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers, R-AL）於27日至29日率跨黨派議員訪問台灣。訪團在台期間將晉見蔡英文總統，並接受外交部長吳釗燮款宴，就台美關係及區域情勢等議題交換意見。民眾黨立院黨團今（28）日表示，盼蔡政府能向美方表達國防合作與軍購採購進度，國安單位應表達訴求，對建構不對稱戰力應作強化與進度追蹤。
記者呂炯昌／台北報導
外交部指出，美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯率跨黨派議員訪問台灣，訪團搭乘美國行政專機抵達，成員包含軍委會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith, D-WA）、軍委會海權小組民主黨首席議員柯特尼（Joe Courtney, D-CT）、軍委會戰備小組民主黨首席議員加拉曼帝（John Garamendi, D-CA）、聯邦眾議員德田（Jill Tokuda, D-HI）、聯邦眾議員饒澤（David Rouzer, R-NC）、聯邦眾議員帕爾馬（Gary Palmer, R-AL）、聯邦眾議員莫伊蘭（James Moylan, R-GU）、聯邦眾議員米爾斯（Cory Mills, R-FL）等，全團共9位議員，是近年規模最大的美國國會議員訪問團。
台灣民眾黨團今日舉行「執政黨打詐？根本就是國家詐騙隊！」記者會，媒體詢問近年規模最大的美國國會議員訪問團訪台，立院民眾黨團有何看法？民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，不管是美、日、歐盟等民主國家都對台海與區域和平穩定態勢都相當關注，他呼籲外交部跟國安單位向訪團明確表達三項訴求，包括共同守護民主自由價值、維持台海區域穩定安全現狀、對相關國家安全與經濟活動要持續深化。
邱臣遠指出，對國防合作與軍購採購進度，希望國安單位應表達我國訴求，對建構不對稱戰力所需應作強化與進度追蹤。