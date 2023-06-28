落實金融平權！玉山銀推無障礙環境　年底每家分行設視障語音ATM

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黃男州指出，推動金融友善需從形塑企業文化做起，玉山建立由上而下公平待客文化，在董事會下設置「公平待客原則推動委員會」，邀請獨立董事參與指導每季會議，共同擘劃金融友善藍圖。玉山也積極設置多項無障礙設施，包括無障礙櫃台搭配溝通字卡、寫字板、真人文字客服及各式標示的點字說明貼紙等多元溝通工具。
玉山銀行資深副總經理謝武明也表示，2022年起，玉山優先在學校及醫院等設置視障語音ATM，95台已全數上線，並從行外拉回行內，目前在66家分行也已有視障語音ATM，若加上行外合計共設置了175台視障語音ATM，預計今年底全台139家分行至少都會有1台視障語音ATM。
在數位友善方面，玉山官網也設有金融友善服務專區，並取得國家最高「無障礙網頁AAA標章」，預計2025年官網全面友善，再接下來會強化網銀、web ATM。同時，玉山也首創行動銀行語音OTP綁定裝置服務，還有 Wallet結合顧客常用的繳款、帳務查詢等服務搭配手機原生朗讀功能，引導顧客更快速找到所需服務。
不僅如此，玉山銀行也主動與社團法人中華民國聽障人協會合作，已於全台各分行推出無須預約、即時連線的「視訊手語翻譯服務」，實現聽語障的顧客順暢無礙的溝通。今年更推出「金融友善大使認證機制」，培訓並教育同仁能提供不同客群所需指引及服務，希望每1家分行至少有1位行員會基本手語，對於更進一步的手語對談。
因應高齡社會，玉山銀行亦與台北市聯合醫院合作，從去年第3季開始在總行、東門分行、仁愛分行3家分行，推動「失智金融友善計畫」，藉由全體分行全員學習，進行擬真模擬教育訓練，並遴選出3位「失智友善領航員」，輔導同仁辨別失智症表徵並提供同理心的金融服務，今年將再增加基隆路、板橋、三重3家分行的培訓，續推「失智金融友善計畫」。
此外，玉山銀行也與警政署及各醫療機構舉辦高齡友善講座，分享失智及防詐議題，提升高齡顧客金融認知及保健意識，並搭配玉山銀行「安養信託」服務，保障其資產安全。