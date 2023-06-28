怕胖不敢吃飯？台灣 30種未來食物清單 讓你健康長壽不發胖

全榖雜糧類 3碗（12份） 盡量攝取未精製全榖雜糧類，至少占1/3，並選擇富含蛋白質的夾豆類、全穀類，可增加及延長飽足感。 1.台灣藜、2.蕎麥、3.紅薯山藥、4.蓮藕、5.台灣番薯、6.蠶豆、7.綠豆、8.米豆、9.紅豆、10.原住民樹豆、11.小米、12.黑米、13.豆薯

豆魚蛋肉類 5.5份 每天至少1餐換成植物性蛋白質，「豆魚蛋肉類」即是依攝取的優先順序做命名，優先選擇豆類和豆製品等植物性蛋白質，避免攝取較多飽和脂肪。 14.大豆家族（黃豆、黑豆、毛豆）

蔬菜類 熟食1.5碗（3份） 多元選擇各色蔬果，可攝取膳食纖維、維生素及各式植化素，選擇當令、在地、新鮮，建議至少包含1份深色蔬菜、1份菇藻紫菜類食物，水果於正餐後接續食用，維生素C可促進鐵質之吸收率。 蔬菜類：15.金針菇、16.裙帶菜、17.秋葵、18.牛蒡、19.球花甘藍、20.羽衣甘藍、21.青江菜、22.紫甘藍、23.菠菜、24.西洋菜、25.紫菜、26.舞茸、27.白蘿蔔、28.苜蓿芽

水果類：29.橘色小番茄

水果類 2份

油脂與堅果種子類 5份（油脂4茶匙+ 堅果1份） 烹調選擇植物油，因動物脂肪較不利心血管健康。攝取原態無調味堅果種子，比起經過精煉的食用油，可同時攝取到必需營養素與植化素。 30.芝麻